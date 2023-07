Vai diễn trong 'Món quà của cha' gây tranh cãi, diễn viên Ngọc Huyền nói gì?

Ngọc Huyền đảm nhận vai Thảo - cô sinh viên thanh nhạc trong phim Món quà của cha BTC

Trong phim Món quà của cha, nhân vật Thảo do Ngọc Huyền thủ vai được mọi người quan tâm. Là sinh viên tỉnh lẻ, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, cô không ngại đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, vì tính hậu đậu của mình, con gái ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) liên tiếp gặp phải những rắc rối.

Điển hình là việc Thảo khóa cổ xe nhưng lại quên rút chìa khóa, làm mất xe máy của chủ nhà. Chưa dừng lại ở đó, cô còn bất cẩn để quên điện thoại, tạo cơ hội cho Yến nhốt mình trong phòng học, làm lỡ buổi dạy thêm quan trọng… Nhân vật Thảo còn thường xuyên trách móc bố khiến khán giả khi xem Món quà của cha cảm thấy khó chịu.

Nói về những ý kiến trái chiều dành cho nhân vật, diễn viên Ngọc Huyền nói Thảo không hậu đậu, ích kỷ mà vì bất cẩn. Nữ diễn viên chia sẻ: “Những chuyện gia đình khiến cô thương bố hơn. Do đó cô muốn không ai làm ảnh hưởng bố mình và muốn bố của riêng mình".

Ngọc Huyền nói khi những tập phim đầu tiên lên sóng, cô nhận nhiều bình luận của khán giả. Ngoài những ý kiến trái chiều thì vẫn có cả lời khen, sự ghi nhận. “Nhưng ý kiến nhiều nhất là về giọng hát của nhân vật Thảo. Tôi chia sẻ thật đó là giọng của ca sĩ đã góp phần hỗ trợ tôi hoàn thiện vai diễn”, cô nói.

Theo cảm nhận của Ngọc Huyền, Thảo là nhân vật có tâm lý, suy nghĩ phức tạp hơn cô sinh viên Vân Vân trong Thương ngày nắng về mà nữ diễn viên có dịp thủ vai trước đó. Đây vừa là động lực, song cũng là một thử thách đòi hỏi cô gái sinh năm 1999 phải vượt qua để chứng minh năng lực với khán giả.

“Cảnh quay Thảo say rượu rồi về nói hết nỗi lòng cho bố nghe là phân đoạn tôi cảm thấy khó khăn hơn cả. Tôi phải khóc liên tục một buổi tối (từ 19 giờ đến 23 giờ) để hoàn thành cảnh quay. Điều đó khiến tôi bị mệt. Tôi biết ơn ê kíp đã hỗ trợ mình hoàn thiện cảnh quay không kể thời gian”, Ngọc Huyền bộc bạch.

Với phim Món quà của cha, Ngọc Huyền có dịp làm việc với các nghệ sĩ như NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Minh Hòa… Nữ diễn viên 9X nói trước đó, cô có dịp hợp tác cùng những “cây đa cây đề" trong phim Thương ngày nắng về nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Cô cũng hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đón nhận, ủng hộ nhân vật Thảo.

“Việc so sánh hai vai diễn ở Thương ngày nắng về và Món quà của cha là điều hết sức bình thường. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có sự so sánh đó. Điều này thể hiện khán giả luôn dành sự quan tâm cho Ngọc Huyền, luôn theo dõi những vai diễn của tôi và những sự so sánh đó là căn cứ để tôi rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn", nữ diễn viên 24 tuổi bày tỏ.