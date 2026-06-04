Vải thiều 'đổ bộ' phố hàng hiệu nổi tiếng nhất Hà Nội

Chương trình Sức sống hàng Việt số 7 khai mạc sáng 4.6, tại số 62 phố Tràng Tiền (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) có chủ đề "Chợ phiên Kinh Bắc", tập trung giới thiệu, quảng bá đặc sản vải chín sớm, vải thiều của Bắc Ninh.

Vải thiều chín sớm của Bắc Ninh được giới thiệu tại số 62 phố Tràng Tiền từ ngày 4 - 7.6 ẢNH: P.H

Đây là hoạt động do Cục Quản lý và Phát triển thị trường, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức và mở cửa đến ngày 7.6, sản phẩm là vải u hồng, vải thiều đầu vụ và các sản phẩm chế biến từ vải.

Trong chương trình, các nhà vường, vùng trồng có tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap sẽ thu hái vải vào sáng sớm và đưa thẳng về Hà Nội để giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô. Ngoài vải thiều, không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều nông sản, đặc sản nổi tiếng của Bắc Ninh như: sâm Núi Dành, trà hoa vàng, m Chũ, tỏi đen Gia Bình, măng lục trúc...

Đẩy mạnh bán vải thiều trên nền tảng số

Điểm nhấn trong "Chợ phiên Kinh Bắc" lần này là livestream bán vải, nông sản đặc sản từ 19 - 22 giờ ngày 5.6 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường, có diễn viên Anh Đào tham gia.

Ông Nguyễn Thế Thi, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh, cho biết, năm nay, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều trên các nền tảng thương mại điện tử, bán hàng online. Mới đây, Bắc Ninh đã thành lập Câu lạc bộ KOL, KOC tổ chức livestream từ vườn vải, livestream bán vải tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh...

Ngoài ra, Sở Công thương phối hợp với Sở VH-TT-DL Bắc Ninh đã lựa chọn, vinh danh 143 vườn cảnh đẹp làm điểm tham quan vườn vải. Các đoàn thể thanh niên, phụ nữ... có tình nguyện viên hướng dẫn nông dân quay phim, kể chuyện chăm sóc vải hàng ngày đưa lên Zalo, Facebook cá nhân.

Đến ngày 4.6, Bắc Ninh đã tiêu thụ được 35.000 tấn vải thiều với giá đầu vụ trên 50.000 đồng/kg, nay đã tăng lên 70.000 - 80.000 đồng/kg.

"Dự báo giá vải còn tiếp tục tăng. Nhiều nhà vườn không cần mang vải đi bán mà có thương lái đến mua tại chỗ", ông Thi nói.