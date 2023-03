Vai trò của an toàn lao động đối với sự phát triển kinh tế và xã hội

An toàn lao động đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần ý thức và bắt buộc phải thực hiện các biện pháp an toàn lao động. Cụ thể và thiết thực nhất là khóa huấn luyện an toàn lao động dành cho người lao động.

Khóa huấn luyện an toàn là tổng hợp các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những nguy hiểm tiềm ẩn trong công việc. Thực hành tốt an toàn lao động sẽ giúp hạn chế, giảm thiểu thương tích, thiệt hại về người cũng như tài sản cho doanh nghiệp.

An Toàn Nam Việt là một trong số ít những đơn vị uy tín đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo số 95/2020/GCN ngày 24.12.2020. Đến nay, công ty đã tổ chức các khóa đào tạo an toàn cho nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc nói chung và các tỉnh miền Nam nói riêng.

Thông tin liên hệ ‎Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và Quan trắc môi trường Nam Việt ‎Địa chỉ: 167/15 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM ‎ĐT: 0908111791 ‎Email: lienhe@antoannamviet.com ‎Website: https://antoannamviet.com