Vai trò của Lee Brennan khi tổ chức pantomime 'Beauty and the beast' tại Việt Nam

Ca sĩ Lee Brennan là người phối hợp tổ chức vở pantomime Beauty and the beast tại Việt Nam Ảnh: BTC

Ca sĩ Lee Brennan được biết đến là thành viên nhóm nhạc huyền thoại 911. Tuy ít người biết nhưng Lee Brennan còn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, góp mặt vào rất nhiều vở panto tại Vương quốc Anh, như Peter Pan, Người đẹp ngủ trong rừng hay Aladdin và cây đèn thần... Sắp tới, anh cùng ê kíp Anh quốc mang vở panto Beauty and the beast đến Việt Nam.

Bà Đỗ Thu Giang, đại diện AMO Vietnam - đơn vị tổ chức vở diễn, cho biết để mang được vở pantomime Beauty and the beast về Việt Nam lần này, ca sĩ Lee Brennan đóng vai trò quan trọng. Bà Giang cho hay: "Đơn vị Anh quốc hợp tác với tôi lần này cũng là đơn vị mà Lee có 10 năm diễn pantomime cho họ. Nếu chỉ mình tôi đến gặp đơn vị sản xuất của Anh và bày tỏ mong muốn mang pantomime về Việt Nam, chắc họ sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng may mắn là tôi có Lee, một minh chứng có thể đảm bảo cho việc tôi có thể triển khai pantomime tại Việt Nam. Đó là bước đầu tiên khiến đơn vị Anh đồng ý sản xuất pantomime tại nước ta".

Bà Đỗ Thu Giang (thứ 3 từ trái sang) cùng Lee Brennan (thứ 2 từ phải sang) và các diễn viên của vở Beauty and the beast

Ảnh: BTC

Trong vai trò là người đồng phối hợp tổ chức tour diễn lần này tại nước ta, ca sĩ Lee Brennan đã hỗ trợ ban tổ chức trong việc casting diễn viên. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng là người tư vấn cho bà Giang chọn vở Beauty and the beast để ra mắt khán giả Việt Nam.

Theo bà Giang, việc Lee Brennan đã từng đến Việt Nam cũng giúp đảm bảo cho các diễn viên của Anh đỡ lo lắng hơn. Trong dàn diễn viên của vở Beauty and the beast có sự góp mặt của Michael Auger (thành viên nhóm nhạc kịch Collabro, từng đoạt giải quán quân Britain's Got Talent mùa 8). Ban đầu, Auger còn đắn đo khi được mời được tham gia. Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy thành công của nhóm 911 tại Việt Nam, Auger mong chờ có cơ hội có thể cộng tác với một nghệ sĩ Việt nào đó. Bà Giang nhận định, Việt Nam là thị trường mà các nghệ sĩ tại Anh muốn đến.

Michael Auger hào hứng khi được đến Việt Nam trình diễn Ảnh: BTC

Trên trang Facebook cá nhân, Lee Brennan hào hứng chia sẻ về quá trình mang pantomime về Việt Nam. Anh cho biết: "Sau rất nhiều cuộc điện thoại muộn với Việt Nam, các cuộc họp ở Anh, đối tác kinh doanh người Việt của tôi bay sang Anh để tham gia thêm các cuộc họp, rồi tổ chức các buổi hội thảo tại Việt Nam để các em học sinh tìm hiểu về panto Anh quốc, đọc kịch bản, hóa thân thành các nhân vật, hát các bài hát, tập các điệu nhảy, ý tưởng dần trở thành hiện thực".

Thành viên nhóm 911 cho biết, ê kíp và dàn diễn viên của Anh đến Việt Nam vào tối 28.11 để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại TP.HCM và Hà Nội. Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ người Việt cũng sẽ tham gia vào vở diễn. Các cảnh trí, trang phục, kỹ thuật… tất cả đều đã được chuyển từ Anh sang Việt Nam. "Đây là một dự án lớn và thật tuyệt vời khi chứng kiến mọi thứ thành hình. Tôi đã xem một buổi chạy thử toàn bộ vở diễn tại London (Anh) và mọi thứ thật sự tuyệt vời. Nếu bạn đang sống ở Việt Nam, hãy đến xem vở diễn, nó rất thích hợp cho cả gia đình và rất vui nhộn", Lee Brennan bày tỏ.

Panto Beauty and the beast (tựa Việt: Người đẹp và quái vật) dự kiến diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) từ ngày 6 đến 8.12 và Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) từ ngày 13 đến 17.12. Giá vé chương trình dao động từ 650.000 đồng - 1.500.000 đồng. Khán giả có thể mua vé tại https://amovietnam.vn/pantomines-beauty-and-the-beast/ Trẻ em cao từ 1 mét trở lên yêu cầu có vé ngồi riêng và dưới 16 tuổi yêu cầu đi cùng người giám hộ, người lớn hoặc người thân.