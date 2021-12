Valve đưa ra bảng xếp hạng những tựa game có thu nhập nhiều nhất trên Steam

Theo Engadget, Valve một lần nữa đã đưa ra một số thông tin chi tiết về các trò chơi có thu nhập cao nhất trong năm trên Steam. Danh sách Top Sellers hàng năm lần thứ sáu chia 100 trò chơi đứng đầu thành một số danh mục và được sắp xếp ngẫu nhiên. Và 12 trò chơi được xếp hạng Platinum là kiếm được nhiều tiền nhất.

Hạng Platinum được thống trị bởi các mục yêu thích cũ, gồm Apex Legends, PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dead by Daylight, Destiny 2, Rainbow Six Siege, Dota 2 và GTA V. Đây là năm thứ sáu liên tiếp Dota 2, CS: GO và GTA V lọt vào top đầu. Với PUBG: Battlegrounds và Rainbow Six Siege thì đây cũng là lần thứ năm. Trong khi đó, Destiny 2 đã luôn góp mặt vào hạng Platinum mỗi năm kể từ khi ra mắt Steam vào năm 2019.

Tựa game Naraka: Bladepoint và Battlefield 2042 cũng đã lọt vào top 12. Valheim, một game sandbox sinh tồn được phát triển chỉ với 5 người, cũng nằm trong số những nhà sản xuất kiếm tiền nhiều nhất. Cũng như tựa game New World, cho thấy rằng sau nhiều năm cố gắng và thất bại, Amazon cuối cùng đã tạo ra một trò chơi ăn khách.





Những bản ra mắt mới đã được xếp vào danh sách thứ hai, với 12 tựa game xếp hạng Gold, gồm có FIFA 22, Back 4 Blood, Forza Horizon 5 và It Takes Two. Các tựa game cũ hơn là Final Fantasy XIV Online (Square Enix đã tạm ngừng bán do máy chủ quá tải), Red Dead Redemption 2, Rust, Sea of ​​Thieves, Warframe, The Elder Scrolls Online, War Thunder và Forza Horizon 4.

Trong khi đó, thứ hạng Silver gồm các bản phát hành của năm 2021 như Halo Infinite, Outriders, Resident Evil Village và Mass Effect Legendary Edition. Cyberpunk 2077, được phát hành vào tháng 12 năm ngoái, cũng nằm trong danh mục này, và The Sims 4, Monster Hunter: World và Team Fortress 2.

Một số điểm mấu chốt đáng lưu ý như việc EA, công ty đã đưa các trò chơi của mình trở lại Steam vào năm 2019, đã có 4 tựa game nằm trong số 24 cái tên kiếm được nhiều tiền nhất, Apex Legends, Battlefield 2042, FIFA 22 và It Takes Two. Microsoft cũng có một số trò chơi ở một số cấp độ hàng đầu, mặc dù tất cả chúng đều có sẵn trên PC Game Pass. Halo Infinite chỉ đạt thứ hạng Silver mặc dù có nhiều người chơi và miễn phí.