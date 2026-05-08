Văn bản dùng buộc tội cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình có nội dung trái luật

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (Hà Nội) bị phạt tù vì thu tiền dạy thêm sai quy định từ 13 năm trước, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), mới đây xác định một văn bản có nội dung trái pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu hiệu trưởng phản đối cáo buộc thu chênh tiền dạy thêm

Theo cáo buộc, Quyết định số 22/2013 của UBND TP.Hà Nội quy định về thu tiền dạy thêm, theo đó mức thu từ 6.000 - 26.000 đồng/học sinh/tiết. Lớp càng ít học sinh, mức thu càng cao và ngược lại.

Tuy nhiên, bà Bình bị cáo buộc chỉ đạo kế toán Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, lớp 8, lớp 9 thu theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh.

Dựa trên mức thu này, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số hơn 2,1 tỉ đồng, cao hơn quy định hơn 1 tỉ đồng. Khoản tiền thu chênh được chia làm 2 phần: 70% chi cho các giáo viên dạy thêm và giáo viên chủ nhiệm, 30% nộp về nhà trường, cá nhân bà Bình được 72 triệu đồng…

Quyết định số 22/2013 là một trong những căn cứ quan trọng để buộc tội bà Bình. Tuy nhiên, quá trình xét xử, bà Bình cho rằng việc thu tiền thực hiện sau khi có thỏa thuận với phụ huynh, phù hợp Thông tư 17/2012 của Bộ GD-ĐT.

Thông tư này quy định "mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường", đồng thời ủy quyền cho UBND cấp tỉnh quy định "việc thu, quản lý, sử dụng", nhưng không có quyền áp mức trần.

Luật sư của bà Bình cũng khẳng định, việc quy định thu tiền dạy thêm cần áp dụng theo Thông tư 17/2012 - văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn. Song, cơ quan tiến hành tố tụng lại sử dụng Quyết định số 22/2013 - hiệu lực pháp lý thấp hơn, để buộc tội thân chủ là không phù hợp.

Tuy nhiên, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm, đề nghị 4 - 5 năm tù. Tòa sơ thẩm sau đó tuyên phạt bà Bình mức án 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau phiên sơ thẩm, bà Bình kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị xem xét tính hợp pháp của Quyết định số 22/2013 của UBND TP.Hà Nội.

Văn bản của Hà Nội có nội dung không phù hợp

Tại kết luận ban hành ngày 4.5, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật dẫn Thông tư 17/2012 của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, thông tư này quy định tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, không quy định hoặc giao chính quyền địa phương quy định mức thu tiền học thêm tối đa.

Do vậy, việc Quyết định số 22/2013 của UBND TP.Hà Nội giới hạn mức thu tiền học thêm tối đa là chưa phù hợp.

Sau Quyết định số 22/2013, Sở GD-ĐT TP.Hà Nội tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn với nội dung áp mức thu tối đa tương tự. Các quy định này được ban hành "không đúng hình thức, thẩm quyền".

Vẫn theo Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, theo quy định hiện hành, việc dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh; kinh phí phải sử dụng từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn hợp pháp khác.

Điều này đồng nghĩa quy định áp mức thu tối đa tại Quyết định số 22/2013 và văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.Hà Nội hiện không còn phù hợp.

Cơ quan kiểm tra kiến nghị UBND thành phố, Sở GD-ĐT TP.Hà Nội "khẩn trương xử lý" các nội dung trái pháp luật, đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu, ban hành văn bản.

Hôm 5.5, UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2013, có hiệu lực từ ngày ký.

Phiên phúc thẩm vụ án của cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình sẽ được TAND TP.Hà Nội xét xử trong thời gian tới.