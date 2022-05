Vẫn chưa có HCV thứ 30 tại SEA Games, Joseph Schooling chúc mừng đội bơi Việt Nam

Trả lời phỏng vấn sau khi thua nội dung tiếp sức 4x200 m tự do, thậm chí đội bơi Việt Nam còn phá kỷ lục SEA Games, Joseph Schooling nói: “Tôi không bất ngờ trước việc đội tuyển bơi Việt Nam về nhất và lập kỷ lục. Họ là một đội tuyển giỏi với các vận động viên phối hợp với nhau tốt. Tôi cũng biết một vài VĐV bên đội tuyển bơi Việt Nam hôm nay. Các bạn ấy ngày một tiến bộ. Các bạn hỏi tôi về Hoàng Quý Phước ư? Tất nhiên, tôi biết anh ấy rồi. Ngày mai (18.5), tôi sẽ đấu với anh ấy ở nội dung 200m bơi tự do nam. Đây là một anh chàng không dễ để tôi đánh bại”.

Trước khi để thua tiếp nội dung tiếp sức 4x200 m tự do, Joseph Schooling và đội bơi Singapore đã lấy lại niềm tin sau cú sốc để mất HCV nội dung tiếp sức 4x100 m tự do về tay đội bơi Việt Nam vì lỗi phạm quy. Trong đó tay bơi từng đoạt HCV ở Olympic 2016 này cũng đã đoạt 2 HCV tại SEA Games 31 gồm 100 m bướm sở trường và nội dung tiếp sức 4x100 m hỗn hợp để có tổng cộng 29 HCV trong sự nghiệp thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.





Tuy nhiên, ý định rửa hận đội bơi Việt Nam và đoạt chiếc HCV thứ 30 trong sự nghiệp của Joseph Schooling đã tan tành khi để thua sốc tiếp nội dung tiếp sức 4x200 m tự do còn lại. Thậm chí còn chỉ về thứ 3 sau đội bơi Malaysia.

Những nội dung bơi tiếp sức lâu nay đội bơi Singapore hoàn toàn thống trị. Tại SEA Games 30 ở Philippines, họ đã đoạt HCV cả 3 nội dung, và phá kỷ lục ở 2 nội dung 4x100 m tự do và 4x200 m tự do. Tuy nhiên, tại SEA Games 31 tại Hà Nội, thế thống trị này bị đội bơi Việt Nam phá vỡ sau khi đoạt HCV 4x100 m tự do khá bất ngờ, nhưng ở nội dung 4x200 m tự do với kỷ lục SEA Games mới được thiết lập 7 phút 16,31 giây so với 7 phút 17,88 giây là hoàn toàn thuyết phục.

Vì vậy, Joseph Schooling phải lên tiếng nói lời chúc mừng và khâm phục đội bơi Việt Nam với các kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyễn, Hoàng Quý Phước và Nguyễn Hữu Kim Sơn đang ngày càng tiến bộ không ngừng.