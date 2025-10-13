Vẫn còn ép mua bảo hiểm qua ngân hàng, tư vấn không minh bạch

Sáng 13.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý về kiến luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận báo cáo tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, luật được sửa đổi nhằm cắt giảm điều kiện kinh doanh tại 7 điều. Cụ thể là bãi bỏ xác nhận của cơ quan quản lý nước ngoài về việc doanh nghiệp không vi phạm quy định nghiêm trọng; bãi bỏ các điều kiện trước khi chính thức hoạt động.

Cùng đó, lược bỏ một số điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người quản lý, người kiểm soát; lược bỏ một số điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm…

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ để không xảy ra rủi ro với người tham gia bảo hiểm và cả doanh nghiệp bảo hiểm như thời gian qua.

Bà Hải dẫn ví dụ hợp đồng bảo hiểm hiện nay rất dày, rất nhiều điều khoản, rất khó để đảm bảo người ký hợp đồng bảo hiểm đó hiểu hết, biết được tất cả những rủi ro, những điều kiện, điều khoản mà người ta không được thanh toán tiền bảo hiểm.

"Có nhiều người tham gia bảo hiểm ký vào những bản hợp đồng rất dày và cũng được hướng dẫn nhưng không chi tiết nên dẫn đến người dân vẫn đóng tiền theo hợp đồng nhưng khi mà có rủi ro xảy ra thì việc thanh toán rất khó", bà Hải nêu và cho biết, khi rủi ro xảy ra thì nhân viên bảo hiểm lại yêu cầu rất nhiều các điều kiện mà trước đó đã ghi trong hợp đồng nhưng người ký lại không biết.

"Hợp đồng đã ký thì phải thực hiện nhưng khi ký đã đảm bảo người dân ký hợp đồng đã được giải thích đầy đủ những rủi ro trong hợp đồng hay chưa?", bà Hải nêu vấn đề.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải phản ánh tình trạng hợp đồng bảo hiểm rất dài, nhiều điều khoản nhưng người tham gia không được tư vấn một cách minh bạch, rõ ràng ẢNH: GIA HÂN

Vẫn còn một số người lợi dụng

Giải trình vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận thừa nhận, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thời gian qua cũng có những vấn đề mà người dân, đại biểu Quốc hội quan tâm. Theo ông Cận, phạm vi lĩnh vực ảnh hưởng rất rộng đến mọi người dân tham gia.

"Luật phải bảo đảm được quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm và mình cũng phải bảo vệ cho đơn vị kinh doanh bảo hiểm vì đây cũng là kênh huy động vốn góp phần cho tăng trưởng kinh tế", ông Cận nêu.

Về vấn đề bà Hải nêu, ông Cận cho biết, ngay cơ quan soạn thảo cũng băn khoăn việc hợp đồng bảo hiểm rất dài và rất nhiều nội dung. Theo ông Cận, hiện Bộ Tài chính và cơ quan quản lý bảo hiểm phải kiểm soát để hạn chế mức thấp nhất việc doanh nghiệp việc lợi dụng cơ chế chính sách khiến người dân không nắm được các điều khoản hợp đồng.

Chẳng hạn, hiện có quy định là quá trình tư vấn giới thiệu bảo hiểm phải minh bạch và phải được thu âm để lưu lại và có biên bản hướng dẫn cụ thể. Cơ quan chức năng khi có vấn đề xảy ra sẽ kiểm tra quá trình thực hiện của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ.

"Tuy nhiên, thực tế vừa qua cũng có một số bức xúc của người dân như ép buộc mua bảo hiểm thông qua hệ thống ngân hàng hoặc tư vấn không minh bạch là vẫn có chứ không phải không. Vẫn có một số người lợi dụng", ông Cận nói và cho biết Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời lắng nghe phản ánh dư luận, doanh nghiệp nào xảy ra tình trạng này nhiều thì phân loại để giám sát chặt hơn.

Kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gợi ý việc tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

"Như đồng chí Nguyễn Thanh Hải có nói về cái hợp đồng bảo hiểm đấy nó rất dài như thế có số hóa được hợp đồng bảo hiểm được không? Như thế trong quá trình rà soát sẽ rất tiện để biết xem là các cái điều khoản trước sau nó có thống nhất hay không", ông Thanh nói.