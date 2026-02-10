Vấn đề đáng lo ngại của laptop có RAM hàn

Tuy nhiên, sự thay đổi này đã ảnh hưởng đến một yếu tố quan trọng mà ít người để ý: cách lắp đặt RAM trong laptop. Kết quả là chiếc laptop có thể sớm trở thành sản phẩm "vô dụng" chỉ sau vài năm.

Xu hướng laptop mỏng nhẹ đặt ra bài toán nâng cấp phần cứng ẢNH: REUTERS

Quay trở lại quá khứ, hầu hết laptop đều sử dụng mô-đun RAM dạng thanh rời (thường là DDR3, DDR4 hoặc DDR5) để dễ dàng tháo lắp và thay thế. Ngày nay, nhiều mẫu laptop hiện đại đã hàn RAM (thường là DDR hoặc LPDDR tiết kiệm điện) trực tiếp vào bo mạch chủ nhằm tiết kiệm không gian, làm cho laptop trở nên thanh mảnh hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc khả năng sửa chữa và nâng cấp bị hạn chế.

Một trong những vấn đề lớn nhất với RAM hàn là người dùng không thể nâng cấp bộ nhớ, có nghĩa nếu muốn tăng dung lượng RAM, họ sẽ không thể thay thế các thanh RAM cũ bằng các thanh mới hơn. Việc thay thế RAM hàn đòi hỏi công cụ và kỹ năng chuyên dụng, đặc biệt thường không đáng với chi phí bỏ ra. Trong khi đó, với các laptop đời cũ, người dùng chỉ cần thêm RAM vào khe cắm để cải thiện hiệu suất.

Kết hợp với sự phát triển của các hệ điều hành và ứng dụng ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên, việc không thể nâng cấp RAM có thể khiến người dùng phải thay thế laptop sớm hơn dự kiến, ngay cả khi máy vẫn hoạt động tốt.

Ngoài ra, chi phí sửa chữa cho laptop có RAM hàn cũng cao hơn. Nếu RAM bị hỏng, người dùng có thể phải thay thế toàn bộ bo mạch chủ, vốn tốn kém và có thể không hợp lý so với giá trị của laptop tại thời điểm đó. Chính vì vậy, laptop có RAM hàn không phải là lựa chọn bền vững nếu người dùng dự định sử dụng trong 5 - 7 năm tới.

Khi chọn mua laptop mới, hãy cân nhắc đến thiết kế đi kèm RAM hàn. Nếu quyết định mua máy có RAM hàn, hãy chọn phiên bản có dung lượng bộ nhớ lớn hơn ngay từ đầu. Ví dụ, nếu RAM 16 GB đủ cho nhu cầu hiện tại, hãy xem xét mua máy có RAM 32 GB để đảm bảo hiệu suất ổn định trong nhiều năm tới.