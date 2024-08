Vấn đề sức khỏe của Jungyeon (TWICE) tiếp tục gây tranh cãi

TWICE được phát hiện tại sân bay khi đang trên đường đến Nhật Bản để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn Ready To Be Special tổ chức vào đầu tháng 8. Như thường lệ, các bức ảnh được phóng viên chụp lại và hình ảnh của Jeongyeon đã nhanh chóng lan truyền.

Vấn đề sức khỏe và thân hình "phát phì" do dùng thuốc điều trị của Jungyeon khiến khán giả đặt câu hỏi liệu nữ idol có nên nghỉ ngơi và rút khỏi việc quảng bá cùng TWICE hay không: "Jeongyeon đã liên tục xuất hiện trong các sự kiện và show diễn âm nhạc mặc dù những tuyên bố trước đó nói rằng cô ấy mắc hội chứng rối loạn lo âu và bị thoát vị đĩa đệm cổ'".

Khán giả hy vọng Jungyeon sẽ tạm ngưng hoạt động cùng nhóm cho đến khi sức khỏe hồi phục ALLKPOP

Trong những bình luận về chủ đề này, một cư dân mạng đã so sánh thần tượng với vận động viên và nhận xét rằng: "Các vận động viên chuyên nghiệp không được tha thứ hoặc bào chữa nếu cố tình tham gia vào các trò chơi hoặc môn thể thao khi đã tuyên bố rằng sức khỏe mình có vấn đề. Đối với trường hợp của Jeongyeon. Họ nói cô ấy lúc nào cũng ốm, nhưng nếu cô ấy ốm đến mức đó, cô ấy nên nghỉ ngơi. Nếu một vận động viên không thể duy trì vóc dáng hoặc cân nặng của mình và nói rằng đó là vì họ bị ốm, bạn có thể bỏ qua và để họ thi đấu không? Đối với thần tượng thì không phải cũng vậy sao? Nếu cơ thể họ không thể chịu đựng được việc trở thành thần tượng nữa, họ nên nghỉ ngơi".



Người hâm mộ tiếc nuối khi cho rằng thật khó để nhan sắc Jeongyeon quay trở lại thời kỳ đỉnh cao một lần nữa ALLKPOP

Những người khác cũng đồng tình: "Có vẻ như Jeongyeon đã bị bệnh trong một thời gian dài. Người hâm mộ hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục hoạt động cùng TWICE nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Jeongyeon nghỉ ngơi cho đến khi khỏe mạnh hoàn toàn"; "Là một idol nữ cô ấy nên quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình của mình"; "Nếu xuất hiện với hình ảnh này, tôi sẽ xấu hổ lắm".

Mặt khác, một số người lại cho rằng những bức ảnh này không phải là ảnh mới nhất và ra sức bảo vệ Jeongyeon. Họ nói rằng cả người hâm mộ lẫn các thành viên TWICE đều không có vấn đề gì với việc hoạt động nhóm và ngoại hình của cô ấy.