Vận động ngoài trời giúp giảm nguy cơ cận thị

Kiểm soát nguy cơ cận thị

Trẻ em đi học nhiều năm hơn có xu hướng bị cận thị nhiều hơn và ở một cấp học nhất định, trẻ em đạt thành tích cao hơn có xu hướng mắc bệnh cận thị nhiều hơn, cũng như trẻ em theo nhiều dòng học hoặc lớp học hơn.

Tăng thời gian ở ngoài trời để làm chậm sự khởi phát của cận thị ẢNH: TUẤN MINH

Tăng thời gian ở ngoài trời để làm chậm sự khởi phát của cận thị đã được chứng minh trong các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và trong quá trình thử nghiệm trên toàn cầu. Thời gian hoạt động ngoài trời cho dù hiện vẫn đang gây tranh cãi song ít nhất 2 giờ ở ngoài trời mỗi ngày, trong đó có ít nhất 1 giờ hoạt động thể chất là mức phổ biến, được khuyến cáo mạnh mẽ.

Trẻ em dành nhiều thời gian ở ngoài trời hơn được bảo vệ khỏi sự khởi phát của cận thị. Cơ chế đã được xác định (tăng giải phóng dopamine võng mạc do ánh sáng ngoài trời sáng hơn, với dopamine làm chậm tốc độ kéo dài trục nhãn cầu) đã được công nhận trong một số nghiên cứu.

Cận thị tăng theo thời gian học tập

Tật cận thị vốn chỉ là việc thay và mua kính gọng hay kính tiếp xúc mới hiện đã trở thành bệnh cận thị với những biến chứng tiềm tàng và nguy hiểm như: bong võng mạc, thoái hóa hoàng điểm, đục thể thủy tinh bệnh lý và glôcôm sắc tố, nếu là cận thị mức nặng, số kính cao.

Cận thị không phải do ngẫu nhiên mà phản ánh một khuynh hướng di truyền, và đặc biệt, nguyên nhân chủ yếu do làm việc bằng mắt quá độ trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc ánh sáng không phù hợp.

Một số nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ mắc cận thị bắt đầu gia tăng từ khoảng 6 tuổi, khi trẻ em bắt đầu đi học. Tốc độ tăng chậm trong những năm đầu tiểu học nhưng tăng nhanh và đến cuối tiểu học. Sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh sau đó dần dần chậm lại trong những năm học sau này.Tỷ lệ cận thị và cận thị cao dần theo độ tuổi. Đối với cận thị số cao, tỷ lệ mắc cận thị vẫn ở mức gần hoặc dưới 1% cho đến tuổi từ 11 - 12, nhưng nó tiếp tục tăng lên ít nhất là cho đến khi kết thúc thời gian đi học.

Các mức độ cận thị: - 3D, - 6D, -10D và -15 D cũng là những mốc cảnh báo tương ứng: cận thị thông thường, cận thị bệnh lý, cận thị ác tính để bản thân người bệnh, phụ huynh, thầy thuốc lưu tâm đúng mức. Theo đó chi phí y tế và nguy cơ mù lòa cũng tăng lên tương ứng.

Tỷ lệ mắc cận thị có thể lên đến 50% vào năm 2030, thay vì đến 2050 như các chuyên gia nhãn khoa từng dự báo.

Về điều trị cận thị, cùng với sử dụng kính theo đơn của bác sĩ, ánh sáng phù hợp là rất quan trọng để ngăn ngừa, kiểm soát mức độ tăng nặng cận thị. Trong đó ánh sáng đỏ ngày càng được nhiều người nhắc đến. Ánh sáng đỏ (bước sóng 630 nm), nếu nguồn sáng là đèn LED thì sẽ không tạo ra tia UV hay hồng ngoại (không gây hại cho thể thủy tinh và võng mạc).

Ánh sáng đỏ đang được ứng dụng trong kiểm soát cận thị, đặc biệt ở trẻ em, bằng cách kích thích mô mắt khỏe mạnh, làm chậm sự dài ra của trục nhãn cầu - nguyên nhân chính gây cận. Cơ chế được coi là thông qua ty thể, tăng năng lượng ATP cho tế bào mắt, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn.

Ánh sáng đỏ là phương pháp không xâm lấn, an toàn, và có thể kết hợp với các biện pháp khác như kính Ortho-K (kính áp tròng cứng thấm khí được đeo vào ban đêm khi ngủ để định hình lại tạm thời giác mạc, giúp điều chỉnh các tật khúc xạ như cận, loạn thị và kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em) hoặc kính gọng để tăng hiệu quả kiểm soát cận thị.



