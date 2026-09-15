Văn Hậu chơi hay cho đến khi… mắc sai lầm, Đình Bắc bất lực: CLB CAHN thua đậm Gamba Osaka

Trong lần đầu góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Á cấp CLB - AFC Champions League Elite, CLB Công an Hà Nội (CAHN) lập tức đối mặt thử thách lớn khi làm khách trên sân Gamba Osaka ở trận mở màn vòng phân hạng. Đại diện Nhật Bản được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, nền tảng kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng đặc trưng của J-League. Gamba Osaka cũng là đội bóng giàu truyền thống, từng đánh bại Al-Nassr của Cristiano Ronaldo để lên ngôi vô địch AFC Champions League Two mùa trước.

Dù vậy, phong độ hiện tại của đội chủ nhà không thật sự thuyết phục khi chỉ thắng 1 trong 6 trận đầu mùa. Đây là cơ sở để CLB CAHN tự tin có thể tạo nên bất ngờ, nhất là khi thầy trò HLV Alexandre Polking đang có chuỗi 4 trận toàn thắng và chưa thủng lưới.

Văn Hậu đá chính ở trận đầu tiên của CLB CAHN tại AFC Champions League Elite ẢNH: CLB CAHN

CLB CAHN hớ hênh ở hiệp 2

Với quyết tâm giành điểm, CLB CAHN tung ra sân đội hình rất mạnh có đến 6 ngoại binh. Hàng thủ là nơi các cầu thủ Việt Nam góp mặt đông đảo nhất với 4 người gồm thủ thành Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh.

Trong số này, Văn Hậu - người vừa nhận tin bị treo giò 4 trận ở giải V-League là cầu thủ có màn thể hiện khá tốt trong hiệp 1, được Sofascore chấm 6,9 điểm - cao nhất trong đội hình CLB CAHN. Anh có 3 pha tắc bóng thành công, đồng thời thắng 2/3 pha tranh chấp trên mặt đất. Đáng chú ý, Văn Hậu tỏ ra rất hiệu quả trong các pha không chiến khi giành chiến thắng 6/7 lần tranh chấp trên không.

Dù vậy, sự xuất sắc của Văn Hậu không đủ để giúp CLB CAHN giữ sạch lưới sau hiệp 1. Phút 29, Usami đưa Gamba Osaka dẫn trước 1-0 bằng cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao và không cho thủ thành Nguyễn Filip bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Trên hàng công, CLB CAHN cũng thi đấu khá tốt trong hiệp 1. Dù vấp phải hàng thủ dày đặc của Gamba Osaka nhưng các học trò của HLV Polking có đến 8 lần dứt điểm - gấp đôi đối thủ. Tuy nhiên, Quang Hải cùng các đồng đội không có lần nào xuyên thủng được lưới Gamba Osaka. Trong đó, pha bóng đáng chú ý nhất đến ở phút 25 khi Koko sút xa, đưa bóng chạm xà ngang của Gamba Osaka.

Đại diện Việt Nam bị dẫn trước dù có nhiều cơ hội ăn bàn hơn ẢNH: CLB CAHN

Sang hiệp 2, kịch bản vẫn không thay đổi khi CLB CAHN tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn. Trong khi đó, CLB Gamba Osaka tận dụng rất tốt cơ hội của mình để liên tiếp có những bàn thắng. Phút 58, Toshida đón đường tạt bóng của Yamashita, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đến phút 67, Văn Hậu mắc sai lầm ngay trước vòng cấm và mất bóng, tạo điều kiện để Usami ghi bàn thứ 3 cho Gamba Osaka.

Liên tiếp nhận bàn thua, HLV Polking phải thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên hàng công. Một trong những cầu thủ được chờ đợi nhất của CLB CAHN là Đình Bắc cũng được tung vào sân ở phút 60. Sự có mặt của Đình Bắc giúp hàng công CLB CAHN chơi tốt hơn. Dù vậy, đội khách chỉ có thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 79 nhờ công của Perea. Đình Bắc chính là người để lại dấu ấn đậm nét ở bàn thắng này khi đi bóng và dứt điểm khiến thủ thành Jun Ichimori cản phá, đưa bóng đúng vị trí của Perea.

Tuy nhiên, đến phút 90+3, sự thiếu tập trung của hàng thủ CLB CAHN đã giúp cho Koshiro Sumi lập công, ấn định thắng lợi 4-1 cho CLB Gamba Osaka.

Bàn thắng phút 79 của Perea là không đủ để CLB CAHN có điểm ẢNH: CLB CAHN

Thua trận 1-4, CLB CAHN rơi xuống vị trí thứ 15 ở bảng xếp hạng AFC Champions League Elite miền Đông. Trong khi đó, Gamba Osaka có 3 điểm, tạm vươn lên đứng thứ 3. Ở lượt đấu thứ 2, diễn ra ngày 13.10, CLB CAHN sẽ được trở về sân nhà, gặp đại diện khác của Nhật Bản là Kashima Antlers.