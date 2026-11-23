Khi người lao động lo mất việc vì AI

Tại tọa đàm "Văn hóa doanh nghiệp: Từ giá trị đến sức cạnh tranh" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 23.11, GS-TS Từ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, chỉ ra một nghịch lý trong quản trị doanh nghiệp hiện nay.

Trong khi doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi số, ứng dụng AI và đổi mới mô hình hoạt động để nâng cao sức cạnh tranh, người lao động lại mong muốn sự ổn định, đặc biệt là bảo đảm việc làm và thu nhập.

TS Nguyễn Đình Thành cho rằng văn hóa doanh nghiệp phải nâng tầm để giải quyết các điểm nghẽn trong doanh nghiệp ẢNH: TUẤN MINH

Theo bà Loan, trong môi trường cạnh tranh hiện nay, không chỉ doanh nghiệp lớn mới có lợi thế, mà khả năng thích ứng nhanh với thay đổi cũng mang tính quyết định. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào công nghệ mà không quan tâm đến tâm lý và quyền lợi người lao động, doanh nghiệp khó tạo được sự đồng thuận trong quá trình chuyển đổi.

"Không nên đặt vấn đề sẽ cắt giảm bao nhiêu nhân sự khi ứng dụng AI, doanh nghiệp có văn hóa sẽ tìm cách giúp đội ngũ thích ứng với mô hình mới", bà Loan nhìn nhận.

Bà nhấn mạnh, AI có thể thay đổi cách thức sản xuất, quản lý và vận hành, nhưng không thể thay thế sự tử tế, tính nhân văn và trách nhiệm của người lãnh đạo đối với nhân viên.

Đó cũng là lý do văn hóa doanh nghiệp cần lấy con người làm trung tâm, không chỉ thể hiện qua những giá trị được tuyên bố mà bằng chính sách và hành động cụ thể.

Theo GS-TS Từ Thị Loan, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế học tập liên tục, đào tạo lại kỹ năng số, tạo điều kiện để nhân viên thích ứng với công việc mới. Đặc biệt, cần quan tâm đến lao động lớn tuổi hoặc những người gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi.

Muốn giữ chân nhân viên, không thể chỉ nói về văn hóa

Từ góc độ truyền thông và quản trị, TS Nguyễn Đình Thành cho rằng một trong những nguyên nhân khiến người lao động bất an trước AI là không hiểu rõ doanh nghiệp sẽ thay đổi như thế nào và sự thay đổi ấy tác động gì đến công việc của mình.

GS-TS Từ Thị Loan khẳng định, công nghệ và Al không thể thay thế sự tử tế, nhân văn của chủ doanh nghiệp ẢNH: TUẤN MINH

Nếu lãnh đạo chỉ đưa ra yêu cầu chuyển đổi số mà không giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ, nhân viên dễ rơi vào tâm lý hoang mang, thiếu niềm tin.

Theo TS Thành, để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp cần thực hiện đồng thời ba việc.

Trước hết là truyền thông, giúp nhân viên hiểu rõ định hướng, mục tiêu và những thay đổi sắp diễn ra.

Tiếp đó là đào tạo, trang bị kỹ năng để người lao động có thể sử dụng công nghệ, công cụ mới.

Cuối cùng là đồng hành, hỗ trợ nhân viên về tâm lý, thời gian, nguồn lực và thiết bị để họ thực sự áp dụng được những kiến thức đã học vào công việc.

Ông Thành cũng cho rằng người làm truyền thông nội bộ cần nâng cao năng lực, tham gia giải quyết những vấn đề thực chất của doanh nghiệp thay vì chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt thông tin từ lãnh đạo.

Như vậy, văn hóa doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc tạo ra môi trường làm việc thân thiện, mà còn ở cách lãnh đạo ứng xử với nhân viên khi doanh nghiệp đứng trước những thay đổi lớn.

Công nghệ thay đổi, giá trị con người phải được giữ lại

Chia sẻ từ thực tiễn, bà Phạm Phương Thảo, Phó giám đốc Công ty Sâm Ngọc Linh Tumơrông Kon Tum, cho biết doanh nghiệp đang ứng dụng AI và tự động hóa để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tại vùng trồng sâm, hỗ trợ cảnh báo rủi ro đối với cây trồng. Công nghệ chip định danh và mã QR cũng được sử dụng để truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả.

Tuy nhiên, theo bà Thảo, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn vai trò của người lao động, đặc biệt là những người Xơ Đăng bản địa có kinh nghiệm lâu năm trong việc chọn giống, chăm sóc cây sâm và am hiểu điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết vùng núi Ngọc Linh.

Bà Phạm Phương Thảo nhấn mạnh, Al không thể thay thế tri thức bản địa của những người trồng sâm Ngọc Linh ẢNH: TUẤN MINH

Đối với doanh nghiệp, đây là nguồn tri thức cần được gìn giữ và phát huy cùng với việc ứng dụng công nghệ mới.

Bà Thảo cho rằng lãnh đạo phải xác định rõ những yếu tố cần đổi mới nhanh như công nghệ, quy trình sản xuất, phương thức truyền thông và những giá trị cần giữ vững như quyền lợi người lao động, sự gắn kết cộng đồng, mục tiêu phát triển.

Đồng tình, GS-TS Từ Thị Loan cho rằng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các ngành nghề truyền thống, công nghệ có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất nhưng kinh nghiệm, kỹ năng và sự sáng tạo của con người vẫn giữ vai trò quan trọng.

Từ những chia sẻ tại tọa đàm, có thể thấy thách thức của doanh nghiệp không chỉ là ứng dụng AI nhanh đến đâu, mà còn là làm thế nào để người lao động không cảm thấy bị bỏ lại phía sau.

Khi nhân viên được thông tin đầy đủ, được đào tạo và có cơ hội thích ứng, văn hóa doanh nghiệp mới thực sự trở thành điểm tựa tạo dựng niềm tin và sự gắn bó trong quá trình chuyển đổi.