Tại tọa đàm "Văn hóa doanh nghiệp: Từ giá trị đến sức cạnh tranh" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 23.11, GS-TS Từ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng không thể đánh giá văn hóa doanh nghiệp chỉ dựa trên quy mô hay mức độ giàu có.

Theo bà Loan, quy mô quyết định nguồn lực tài chính, con người và cơ sở vật chất mà doanh nghiệp có thể dành cho việc xây dựng văn hóa. Tuy nhiên, nguồn lực lớn không đồng nghĩa với nền tảng văn hóa tốt.

Tọa đàm văn hóa doanh nghiệp do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 23.11 ẢNH: TUẤN MINH

Có những doanh nghiệp nhỏ luôn giữ chữ tín, đề cao sự trung thực, ứng xử có trách nhiệm với đối tác và khách hàng. Ngược lại, cũng có doanh nghiệp quy mô nghìn tỉ nhưng người lãnh đạo vướng vòng lao lý vì lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.

“Điều này giống như trong văn hóa gia đình, không phải cứ gia đình giàu có thì sẽ có nền tảng văn hóa tốt hơn gia đình nghèo. Thậm chí ngược lại, có những gia đình nghèo về tài sản, vốn liếng nhưng rất giàu có về tinh thần, văn hóa và tạo được nền tảng phát triển bền vững”, bà Loan nhìn nhận.

Bà phân tích, doanh nghiệp nhà nước thường đề cao tính tổ chức, kỷ luật, tuân thủ và sự ổn định, trong khi doanh nghiệp tư nhân có xu hướng coi trọng tính linh hoạt, sáng tạo và vai trò của người sáng lập. Tuy nhiên, đây chỉ là những khác biệt mang tính tương đối.

Điều cốt lõi là doanh nghiệp thực hiện những giá trị đã xác lập ra sao, chuẩn mực ứng xử như thế nào và có tạo dựng được niềm tin với thị trường, người lao động hay không.

Từ góc độ doanh nghiệp nhỏ, bà Phạm Thị Phương Thảo, Phó tổng giám đốc Công ty Sâm Ngọc Linh Tumơrông Kon Tum, cũng cho rằng giá trị văn hóa không phụ thuộc vào quy mô hay loại hình doanh nghiệp, mà còn thể hiện ở những đóng góp cho xã hội và cộng đồng.

GS-TS Từ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Vì sao bán lẻ, bất động sản có mức độ trưởng thành văn hóa thấp?

Một vấn đề được đặt ra tại tọa đàm là kết quả một số báo cáo đo lường văn hóa doanh nghiệp do Blue C và VCCI thực hiện, trong đó nhóm bán lẻ, thương mại và bất động sản - xây dựng có mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp thấp nhất.

Theo GS-TS Từ Thị Loan, kết quả này gợi ra yêu cầu nhìn nhận văn hóa doanh nghiệp từ những trải nghiệm và lợi ích thực tế của khách hàng, thay vì chỉ dựa vào các tuyên bố giá trị hay hoạt động xây dựng hình ảnh.

Bà dẫn ví dụ ngành du lịch, khách sạn, nơi trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng gắn trực tiếp với chất lượng dịch vụ. Thái độ phục vụ, tính chuyên nghiệp, khả năng thấu hiểu và ứng xử với du khách vì thế trở thành những yếu tố quan trọng tạo lợi thế cạnh tranh.

Các doanh nghiệp trong ngành phải chú trọng đào tạo nhân viên về chuẩn mực ứng xử, kỹ năng phục vụ và hiểu biết văn hóa.

Trong khi đó, theo bà Loan, doanh nghiệp bán lẻ, bất động sản và xây dựng chịu áp lực lớn về doanh thu, tiến độ và cạnh tranh thị trường.

Nếu thiếu nền tảng văn hóa đủ vững, doanh nghiệp dễ đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên các cam kết với khách hàng, dẫn đến thiếu minh bạch, chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, những vấn đề liên quan đến tiến độ, chất lượng công trình và việc thực hiện hợp đồng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, niềm tin của người mua.

Từ góc nhìn này, văn hóa doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở những giá trị được công bố, mà còn được kiểm chứng qua cách doanh nghiệp hành xử khi phải lựa chọn giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm với khách hàng.

Các diễn giả đều thống nhất rằng giá trị văn hóa không phụ thuộc vào quy mô hay loại hình doanh nghiệp, mà còn thể hiện ở những đóng góp cho xã hội và cộng đồng. ẢNH: TUẤN MINH

Văn hóa phải phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp

Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Đình Thành, chuyên gia truyền thông, cho rằng thách thức là làm sao để văn hóa thực sự phục vụ mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Theo ông, không nên dùng một thước đo duy nhất để đánh giá mức độ trưởng thành văn hóa, bởi mỗi doanh nghiệp có đặc điểm, điều kiện và mục tiêu khác nhau.

“Dù nhà nghèo hay nhà giàu, nhà đông hay nhà ít người thì vẫn có gia phong nhất định, và văn hóa doanh nghiệp chính là gia phong của doanh nghiệp”, ông Thành nhìn nhận.

Cách ví von này cũng gặp với quan điểm của GS-TS Từ Thị Loan: quy mô có thể tạo ra sự khác biệt về nguồn lực, nhưng không quyết định doanh nghiệp có giữ được những chuẩn mực ứng xử và niềm tin hay không.

Tọa đàm "Văn hóa doanh nghiệp: Từ giá trị đến sức cạnh tranh" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 23.11 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, với sự phối hợp thực hiện của Tập đoàn GELEX, tập trung trao đổi cách đưa các giá trị văn hóa vào quản trị, tạo dựng niềm tin và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.



