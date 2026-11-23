Tại tọa đàm "Văn hóa doanh nghiệp: từ giá trị đến sức cạnh tranh" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 23.11, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp nhìn nhận 10 năm qua đã có một sự chuyển biến rõ nét về văn hóa doanh nghiệp từ nhận thức đến thực hành trong cộng đồng doanh nghiệp.

Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm "Văn hóa doanh nghiệp: từ giá trị đến sức cạnh tranh" chiều 23.11

ẢNH: TUẤN MINH

Văn hóa là tài nguyên vô hình của doanh nghiệp

GS.TS Từ Thị Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia, cho rằng trước đây, phần lớn doanh nghiệp quan niệm văn hóa chỉ là yếu tố bổ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khi nhắc tới văn hóa doanh nghiệp, người ta thường chỉ nghĩ đến văn nghệ, phong trào hay các yếu tố hình thức bên ngoài như khẩu hiệu (slogan), biểu trưng (logo), đồng phục hay quy tắc ứng xử nội bộ. Nhưng hiện nay, cách nhìn nhận này trong doanh nghiệp đã thay đổi, văn hóa đã thấm sâu vào triết lý, chiến lược kinh doanh, chất lượng sản phẩm, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cách ứng xử với người lao động.

GS.TS Từ Thị Loan chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: TUẤN MINH

"Văn hóa doanh nghiệp không còn là yếu tố hỗ trợ mà đã trở thành một trong những trụ cột, là tài nguyên vô hình và sức cạnh tranh lớn giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín, thương hiệu và vị thế trên thị trường", bà Loan nói.

PGS.TS Từ Thị Loan đánh giá, văn hóa hiện nay không chỉ đồng hành mà còn dẫn đường, tạo đà và định hướng cho kinh tế.

Dẫn chứng trường hợp Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) giai đoạn năm 2019, bà Loan chỉ ra, khi đối mặt với muôn vàn thách thức, bất ổn và xáo trộn lớn, chính việc mạnh dạn tái tạo phương châm văn hóa đã giúp tập đoàn định hướng lại và tạo động lực vượt qua khủng hoảng.

"Nghĩ cùng một cách, làm cùng một cách"

Dưới góc nhìn của chuyên gia truyền thông, tiến sĩ Nguyễn Đình Thành ví von một doanh nghiệp thiếu văn hóa thực hành bài bản sẽ giống như một đội quân tản mác, rời rạc như những hạt cát vụn hay bàn tay xòe ra không có lực.

Ngược lại, khi toàn bộ tổ chức "nghĩ cùng một cách, làm cùng một cách", văn hóa sẽ tạo ra sức mạnh nội sinh trực tiếp.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thành chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: TUẤN MINH

Ông Thành cho rằng các doanh nghiệp chú trọng văn hóa không phải vì chạy theo phong trào mà vì hiệu quả thực tế mang lại. Chẳng hạn Công ty Khóa Huy Hoàng, khi đưa văn hóa chất lượng vào từng khâu nhỏ nhất đã đồng thời thổi vào đó niềm tự hào giữ gìn chủ quyền hàng Việt trên thị trường khóa.

Khi người công nhân hiểu làm tốt không chỉ để có lương thưởng mà còn vì tự hào dân tộc, chất lượng sản phẩm sẽ được nâng lên.

Tương tự, văn hóa chất lượng và an toàn giúp Vietnam Airlines đạt chuẩn 4 sao quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia. Với Viettel, văn hóa kỷ luật người lính với tinh thần "đã giao việc là phải làm được" giúp tập đoàn chinh phục những nhiệm vụ khó và vươn ra toàn cầu. Các doanh nghiệp như FPT hay Tập đoàn Gelex với triết lý "con người làm trung tâm" đang đưa văn hóa trở thành nền tảng cốt lõi.

Theo tiến sĩ Thành, làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ từ giai đoạn 2019 - 2020 đã làm thay đổi toàn bộ môi trường trong và ngoài doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp buộc phải đưa các yếu tố văn hóa số vào vận hành. Văn hóa doanh nghiệp không chỉ để cạnh tranh nữa mà là điều kiện để tồn tại", ông Thành phân tích.

Văn hóa doanh nghiệp không thể xây bằng khẩu hiệu

Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, bà Phạm Phương Thảo, Phó giám đốc Công ty Sâm Ngọc Linh Tumơrông Kon Tum, cho rằng văn hóa doanh nghiệp chính là những quy trình, hành vi được thực hành hằng ngày và cách các thành viên giao tiếp, ứng xử với nhau.

Doanh nghiệp cần hệ thống hóa các giá trị này thành công cụ quản trị rõ ràng để mọi nhân sự đều thấu hiểu và thực thi theo mục tiêu chung.

Bà Phạm Phương Thảo, Phó giám đốc Công ty Sâm Ngọc Linh Tumơrông Kon Tum chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: TUẤN MINH

Bà Thảo cho rằng, văn hóa doanh nghiệp không thể xây dựng bằng khẩu hiệu hay phong trào hình thức, mà phải xuất phát từ chính bản chất vận hành bên trong của mỗi doanh nghiệp.

Dẫn câu chuyện từ chính vùng trồng sâm Ngọc Linh tại Tu Mơ Rông (Kon Tum), bà Thảo chia sẻ đặc thù cây sâm phải mất tới 7 - 8 năm chăm sóc mới có thể khai thác thương mại. Quá trình làm việc lâu dài cùng sự gắn bó với cộng đồng đồng bào Xơ Đăng tại vùng núi Ngọc Linh đã hun đúc nên nét văn hóa đặc trưng: tư duy dài hạn, không chạy theo lợi nhuận trước mắt và gắn kết trách nhiệm cộng đồng.

Phân tích thêm trường hợp này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thành nhấn mạnh, với chu kỳ trồng 7 - 8 năm và sản phẩm gắn với sức khỏe con người, sự nghiêm cẩn tuân thủ quy trình cùng thái độ tôn trọng con người, thiên nhiên chính là yếu tố sống còn để phát triển bền vững.

Dù được thể hiện qua triết lý quản trị hay những câu chuyện biểu tượng sinh động, các chuyên gia chỉ ra, văn hóa doanh nghiệp chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi bám sát mục tiêu kinh doanh thực tế và trở thành nếp nghĩ, thói quen hành động tự giác của mỗi thành viên trong doanh nghiệp.