Văn hóa trầu cau Việt đến với khán giả toàn cầu qua trải nghiệm ảo 3D

Dự án 3D do nhóm nghiên cứu viên Đại học RMIT Việt Nam gồm tiến sĩ Emma Duester, thạc sĩ Ondris Pui và thạc sĩ Michal Teague thực hiện trong khuôn khổ sự kiện Built with Bits – được tổ chức bởi Europeana, sáng kiến hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Dự án mang đến không gian trực tuyến miễn phí, nơi khách tham quan có thể tìm hiểu về văn hóa trầu cau của Việt Nam qua các hiện vật 3D, văn bản, hình ảnh và video giàu tính tương tác.

Phong tục ăn trầu là nét truyền thống văn hóa quan trọng ở Việt Nam và một số quốc gia khác. Phong tục cổ truyền này dùng đến các dụng cụ như dao, cối chuyên dụng và nhiều loại tráp, túi và bình đựng khác nhau R.U.V

Các hiện vật gốc được lấy từ bộ sưu tập của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đã được tái hiện dưới dạng 3D nhờ dự án do RMIT thực hiện từ năm 2021, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa bảo tàng này và Đại học RMIT. Dự án này đã được Europeana trao giải Beyond Borders Project (tạm dịch: Dự án vượt biên giới).

Thạc sĩ Ondris Pui, giảng viên Đại học RMIT phụ trách kỹ thuật cho dự án triển lãm ảo, cho biết các hiện vật 3D được tạo dựng bằng kỹ thuật photogrammetry (dựng mô hình 3D từ ảnh chụp). "Chúng tôi dùng điện thoại di động để chụp khoảng 100 đến 200 bức ảnh của mỗi hiện vật từ nhiều góc khác nhau. Sau đó, những bức hình này được đưa vào phần mềm để xử lý thành mô hình 3D. Các hiện vật phức tạp như đồ bằng vải và vật dụng tinh xảo được quét bằng máy scan 3D công nghiệp", ông Pui nói.

Các hiện vật ở định dạng 3D có thể được sử dụng cho nhiều mục đích sáng tạo khác nhau. Chẳng hạn, đưa vào không gian thực tế ảo và thực tế tăng cường nhằm mục đích giáo dục R.U.N

"Chúng tôi muốn mọi người hình dung được kích thước thực tế của các hiện vật trong môi trường kỹ thuật số 3D. Giải pháp hữu hiệu mà chúng tôi tìm ra là đặt các ma-nơ-canh 3D vào không gian triển lãm để so sánh kích thước với hiện vật", thạc sĩ Michal Teague, giảng viên RMIT phụ trách nội dung cho dự án triển lãm ảo chia sẻ thêm, và cho biết: "Chúng tôi còn đưa vào một số hiện vật từ các quốc gia khác như Sri Lanka, New Guinea và Ấn Độ – được lấy từ kho lưu trữ của Europeana – để so sánh giữa các nền văn hóa trầu cau khác nhau".

Sau đại dịch Covid-19, công nghệ 3D và môi trường kỹ thuật số đã trở nên phổ biến hơn và được chấp nhận như một nền tảng trưng bày trực tuyến các hiện vật bảo tàng. Trong 2 năm qua, các nghiên cứu viên Đại học RMIT đã hợp tác với một số bảo tàng Việt Nam để số hóa các hiện vật thành mô hình 3D và cung cấp giải pháp sáng tạo nhằm giới thiệu đến công chúng.

Hiện RMIT Việt Nam đang tiến hành đưa không gian trầu cau ảo 3D vào giáo trình để khuyến khích học tập sáng tạo r.u.v

Nhóm đã đào tạo cho nhân viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam về cách quét 3D và trưng bày hiện vật trực tuyến. Nhóm cũng đang làm việc với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam về số hóa.

Trưởng nhóm nghiên cứu tiến sĩ Emma Duester cho biết rất vui mừng khi dự án trầu cau được Europeana lựa chọn. "Theo thông tin tôi được biết, chúng tôi là nhóm đầu tiên từ Việt Nam giành được giải thưởng này", bà nói.

Bà Lê Cẩm Nhung - Phòng Hợp tác quốc tế, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông tin thêm: "Giờ đây chúng tôi có thể chia sẻ bộ sưu tập của bảo tàng với thế giới". Bên cạnh đó, bảo tàng dự định đưa không gian trầu cau ảo này lên trang web như một phần mở rộng cho các triển lãm vật lý.