10 tựa sách quản lý tài chính cá nhân và đầu tư bán chạy nhất thế giới

Dưới đây là 10 tựa sách dẫn đầu, đều có số lượng bán ra lên tới hàng triệu bản. The total money makeover của tác giả Dave Ramsey (ảnh), xuất bản năm 2013: Những bí quyết để thoát khỏi tình trạng chi tiêu vô tội vạ, nợ nần, và ổn định tài chính cá nhân; Nudge- Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness (Richard H.Thaler và Cass R.Sunstein, 2008): Những lựa chọn thích hợp nhất cho gia đình và bản thân để sống khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc; I Will Teach You To Be Rich (Ramit Sethi, 2009): Kế hoạch tài chính cho lứa tuổi từ 20 - 35 để có tiền thực hiện ước vọng của mình; The White Coat Investor (James M Dahle MD, 2014): Những chỉ dẫn về tài chính cá nhân và đầu tư dành cho giới bác sĩ và những người có chuyên môn cao, thu nhập tốt trong một lĩnh vực nào đó nhưng thiếu kiến thức và kỹ năng đầu tư;

One Up On Wall Street (Peter Lynch, 2000): Hướng dẫn cách kiếm lợi nhuận trong thị trường chứng khoán; Why Didn’t They Teach Me This in School? (Cary Siegel, 2013): 99 bài học về quản lý tài chính cá nhân không có trong trường học mà tác giả đã dạy 5 đứa con của ông khi chúng bước vào độ tuổi trưởng thành; Your Balanced Budget (Kimberly Palmer, 2017): Những phương pháp để quản lý chi tiêu một cách đơn giản, hiệu quả; Money. Wealth. Life. Insurance (Jake Thompson, 2014): Những nguyên tắc và cách thức sử dụng tiền hiệu quả, an toàn; Stock Inversting For Dummies (Paul Mladjenovic, 2016): Hướng dẫn cách đầu tư chứng khoán hiệu quả; The Financial Diet ( Chelsea Fagan, Lauren Ver Hage, 2018): Cuốn sách hữu ích cho những người trước đây chưa từng quan tâm tới việc quản lý tài chính cá nhân; những công cụ để quản lý tiền bạc, kiến thức về đầu tư và tín dụng.