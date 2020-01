Á hậu Thúy Vân gặp 'tai nạn' trong đêm giao thừa

Theo Us Weekly hôm 1.1 (giờ địa phương), chủ nhân hit Born this way đã có buổi biểu diễn vào đêm giao thừa tại Las Vegas (Mỹ). Nữ ca sĩ sau đó đã tận hưởng thời khắc cuối cùng của năm bên người đàn ông lạ mặt.