Ái Phương 'tố' Trường Giang - Nhã Phương quỵt tiền cát-sê đám cưới

Trong vòng thi Lộ diện, Ái Phương đã lựa chọn nhầm thí sinh sở hữu giọng ca “thảm họa”. Thí sinh số 4 với hình ảnh nàng Cám đã song ca cùng với Ái Phương ca khúc Cô dâu. Sau màn trình diễn, giọng ca Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã lên tiếng “tố” Trường Giang và Nhã Phương “quỵt tiền” cát-sê của cô khiến cả trường quay bật cười. Cụ thể, Ái Phương chia sẻ: “Bài này Phương có hát trong đám cưới của một người nào đó, có làm bưng quả cho một người nào đó nhưng người ta không trả cát-sê nên giờ người đó phải trả nghiệp đó”.

Ngoài ra chương trình còn chào đón sự xuất hiện của Jun Vũ, Will và Quỳnh Anh Shyn. Đặc biệt, sự xuất hiện của Will và Quỳnh Anh Shyn khiến cho khán giả vô cùng bất ngờ, hai nghệ sĩ này đã từng có quãng thời gian yêu nhau đồng thời Will cũng từng gây tranh cãi thừa nhận yêu Quỳnh Anh Shyn là một sai lầm. Tuy nhiên, trong chương trình này cả hai đã quyết định cùng về đội của Trường Giang để “chiến đấu” với đội của Trấn Thành. Cả hai tỏ ra thoải mái và hợp tác ăn ý trong những phần bình luận mặc dù không ít lần bị Mười Khó trêu chọc.

Mặc dù đã từng là khách mời của chương trình nhưng Will vẫn tiếp tục chọn sai thí sinh. Ban đầu, Will thừa nhận bản thân thích anh chàng Thạch Sanh nhưng Trấn Thành lại “tung hỏa mù” rằng “Anh chàng Thạch Sanh không thích em rồi đó” khiến nam ca sĩ lung lay ý định. Sau tất cả, Will lắng nghe ý kiến của mọi người và chọn song ca cùng với thầy bói mù ở vị trí số 1 ca khúc Tận cùng nỗi nhớ. Giọng ca “thảm họa” của thí sinh số 1 khiến cho Will “gục ngã”, kết thúc phần trình diễn nam ca sĩ với khuôn mặt buồn bã, giọng đầy tiếc nuối và lên tiếng “oán trách” chương trình: “Đã hai mùa rồi, biên tập đã lừa được em cả hai mùa”. Kết thúc chương trình, Will và Ái Phương đều ra về "trắng tay".