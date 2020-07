Album 'Folklore' của Taylor Swift vừa ra mắt đã tiêu thụ hơn 1,3 triệu bản

Theo Variety, mới đây, Republic Records, đơn vị phát hành album Folklore của Taylor Swift, thông báo sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt của “Rắn chúa” đã bán được hơn 1,3 triệu bản trên toàn cầu chỉ trong 24 giờ.

Theo Forbes, album phòng thu thứ 8 của Taylor Swift đã "thực sự bùng nổ" với khoảng 80 triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify toàn cầu. Đây là album có số lượng người nghe nhiều nhất trong ngày đầu tiên dành cho nữ nghệ sĩ trong lịch sử Spotify, vượt qua Thank U, Next của Ariana Grande, với 70,2 triệu lượt phát vào năm 2018. Ngoài ra, Folklore cũng là album có số lượng người nghe trực tuyến lớn nhất năm 2020, vượt qua Legends Never Die của Juice WRLD's (với 73 triệu lượt trong ngày đầu tiên cách đây hai tuần).

Hình ảnh ma mị của Taylor Swift trong album Folklore Ảnh: OCN

Tính riêng ở thị trường Mỹ, album Folklore có khoảng 44 triệu lượt nghe trên Spotify trong ngày đầu tiên. Đây là một cú hích khá lớn so với album trước của Taylor Swift là Lover, với 29 triệu lượt phát trực tiếp tại Mỹ trong ngày đầu tiên. Folklore đồng thời sở hữu 16 vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng Spotify của Mỹ, trong đó, ca khúc The 1 chiếm vị trí đầu tiên với 4.175 triệu lượt phát, trở thành ca khúc ra mắt có số lượng người nghe lớn nhất ở Mỹ từ trước tới nay của nữ ca sĩ.

Nếu như những album trước Taylor Swift thường chọn chủ đề gần gũi như tình yêu, tình bạn, gia đình thì Folklore có phần mới lạ hơn. Nữ ca sĩ chọn những từ thường được dùng trong văn học cổ và có hơi hướng tâm linh để đặt trên cho album, tiêu đề các bài hát.

Ngoài ra, album phòng thu thứ 8 của Taylor Swift có tông màu chủ đạo là trắng đen, với bối cảnh trong khu rừng mang màu sắc ma mị. Trang phục, kiểu tóc của nữ ca sĩ đều đậm chất dân gian, khơi gợi cảm hứng hoài niệm.

Tạp chí Rolling Stone chấm album mới nhất của Taylor Swift đến 4.5/5 sao và không tiếc lời tán dương rằng đây chính là album xuất sắc nhất của Taylor Swift trong sự nghiệp. Trong khi đó, đài BBC cũng gọi Folklore là một "album indie đúng nghĩa của Taylor Swift".

Taylor Swift sinh năm 1989. Kể từ album phòng thu đầu tiên mang chính tên cô vào năm 2006, tên tuổi của Taylor vụt sáng mạnh mẽ trên toàn cầu và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất cho đến hiện tại. Nữ ca sĩ gặt hái vô số giải thưởng danh giá và phá vỡ nhiều kỷ lục trong âm nhạc.