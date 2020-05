Amber Heard lộ diện sau cú sốc mất mẹ và ồn ào pháp lý với Johnny Depp

Những ngày qua là quãng thời gian khó khăn với kiều nữ 34 tuổi vì cô vừa mất đi người mẹ yêu quý Paige Heard. Hồi đầu tháng 5.2020, Amber Heard bày tỏ nỗi đau tột độ khi phải giã từ mẹ ruột. “Thật đau đớn khi phải trải qua chuyện này, nhưng nhờ có nó, tôi lại được nhắc nhở về thứ đã luôn khiến chúng ta tồn tại: tình yêu”, sao phim The Rum Diary bày tỏ. Mỹ nhân cũng cho biết sự an ủi, động viên của người thân, bạn bè đã góp phần xoa dịu nỗi mất mát to lớn của cô.

Trong khi đó, cuộc chiến pháp lý giữa Amber Heard và chồng cũ Johnny Depp đang tiến triển theo hướng bất lợi cho nữ diễn viên. Tự nhận mình là nạn nhân của bạo lực gia đình song hồi tháng 2.2020, người đẹp tóc vàng này lộ bằng chứng cho thấy cô đánh đập, có hành động hung hăng với tài tử Cướp biển Caribbean. Theo Daily Mail, phía luật sư của Depp còn nắm trong tay bằng chứng cô qua lại với tỉ phú Elon Musk khi còn là vợ của ngôi sao 57 tuổi.