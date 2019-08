An Nguy tiết lộ về cuộc sống ở Mỹ sau ồn ào với Kiều Minh Tuấn

Nữ diễn viên cho biết cô đang tiếp tục việc học tại xứ sở cờ hoa. “Thực ra ý định ban đầu của tôi là học về tâm lý để có thể giúp đỡ, chia sẻ với những người có vấn đề về tâm lý. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi nhận ra muốn trở thành bác sĩ tâm lý phải mất từ 10 đến 12 năm, lúc ấy thì tôi già rồi nên tôi không thể học ngành mà mình mong muốn được. Vậy nên tôi quyết định học xã hội học, làm các vấn đề về công tác xã hội”, cô chia sẻ.

An Nguy tâm sự cô chưa chắc việc trở lại Việt Nam để theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Người đẹp sinh năm 1987 trải lòng: “Tôi có may mắn được về Việt Nam, được gặp mọi người và mọi người biết đến tôi. Tôi được mời đóng phim, đó là may mắn lớn của tôi. Nếu như còn duyên thì tôi sẽ tiếp tục, còn nếu hết duyên rồi thì tôi cũng đành chịu thôi”.

Trước đó, việc công khai tình cảm với Kiều Minh Tuấn khiến cô bị chỉ trích Ảnh: TL

Đặc biệt, khi nhận được câu hỏi từ người hâm mộ: “Chị có từng nói dối chuyện gì với khán giả không”, diễn viên Chờ em đến ngày mai thẳng thắn: “Có chứ. Có những chuyện mà mình không thẳng thắn ra được. Và có những chuyện mình dám nói thật, liệu các bạn có dám tin hay không? Hay mình lại trở thành kẻ dối trá? Tôi nói thẳng tôi là đứa sống không khéo, tôi làm gì, đi đâu cũng không nói chuyện với ai. Mối quan hệ của tôi rất hạn hẹp, đó là thiệt thòi của tôi. Vì thế, khi xảy ra một chuyện gì đấy, ai sẽ đứng bên tôi?”.

Hồi tháng 9.2018, An Nguy thừa nhận nảy sinh tình cảm với Kiều Minh Tuấn khi cùng tham gia Chú ơi đừng lấy mẹ con. Chia sẻ này khiến cô và Kiều Minh Tuấn bị dư luận chỉ trích nặng nề. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định chuyện mình có tình cảm với diễn viên Em chưa 18 là sự thật. Đồng thời, cô tiết lộ Cát Phượng từng yêu cầu mình nói dối để PR dự án phim. Thậm chí, An Nguy còn công khai đoạn tin nhắn với Cát Phượng để chứng minh lời mình nói.