Ấn tượng Hội An làm lâm nguy cảnh quan Hội An

Theo các chuyên gia quốc tế, điều đó đang gây nguy hại cho cảnh quan của cả di sản phố cổ Hội An lẫn Khu bảo tồn sinh quyển Cù Lao Chàm.

Đã có nhiều khuyến nghị

Làng du lịch sinh thái Gami Hội An tưởng đã phải dừng năm 2015 khi UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi. Tuy nhiên, tháng 8.2016, dự án này lại hồi sinh với tên mới “Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An”. Công viên có diện tích 11,3 ha. Ngoài khách sạn, biệt thự, villa cao cấp, khu phố thương mại, nhà hát, tại dự án này còn đầu tư trung tâm hội nghị, bể bơi, bến du thuyền…

Cùng lúc khởi động lại dự án, ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, đã lên tiếng phản đối. Ông Sự cho rằng việc cấp phép xây dựng công trình với chiều cao 16,5 m vượt so với quy chế của TP.Hội An đã ban hành trước đó về việc quản lý, bảo tồn và sử dụng di tích khu phố cổ Hội An. Theo quy chế này, công trình chỉ được cao tối đa 13,5 m, ngoại trừ một số công trình đặc biệt.

Không chỉ vậy, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn đã tỏ ý lo ngại về tình trạng “bê tông hóa cồn bãi”, mà dự án do Công ty CP Gami Hội An triển khai là một ví dụ. Cồn Bắp - nơi công viên Ấn tượng Hội An mọc lên - là “điểm nối” giữa di sản văn hóa thế giới Phố cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, nói về công viên Ấn tượng Hội An, nơi biểu diễn tác phẩm thực cảnh cùng tên: “Nhìn từ phía Cẩm Nam và Cẩm Châu, rõ ràng khu vực này ảnh hưởng đến tầm nhìn, đặc biệt là tác động đến dòng chảy của sông vào mùa lũ. Vấn đề này chúng tôi đã góp ý từ trước khi dự án được cấp phép. Lúc này tỉnh cần lập đoàn kiểm tra để xem quá trình thi công có đúng với giấy phép, để còn điều chỉnh kịp thời, đừng để chuyện đã rồi”.

PGS-TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản VN, đánh giá về công trình sân khấu trong công viên Ấn tượng Hội An: “Theo quan điểm của tôi, đó là thảm họa. Hội An không có nhu cầu hiện đại hóa, Hội An phải là du lịch sinh thái. Đã có khuyến nghị nhiều rồi đấy chứ. Tôi không ủng hộ phương thức như vậy”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết giấy phép xây dựng dự án do Công ty CP Gami Hội An làm chủ đầu tư được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cấp. “Cấp phép hết rồi, kể cả đánh giá tác động môi trường. Không có giấy phép thì TP.Hội An không thể cho thi công được. TP.Hội An cũng đã lập riêng đội kiểm tra liên ngành và đã kiểm tra đầy đủ về thủ tục đầu tư xây dựng”, ông Dũng nói.

Trong khi đó, chiều 8.4, ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, xác nhận dự án này triển khai đã lâu, từng bị dừng do mưa bão, bị thu hồi…, nhưng trước khi tiến hành cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng đã tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra dự án. Trả lời nghi vấn về tình trạng doanh nghiệp xây dựng trước, Sở Xây dựng cấp phép sau, ông Nguyễn Phú giải thích: “Tại đây có nhiều hạng mục xây dựng. Hạng mục nhà và kè đã được cấp phép từ lâu, giờ cấp phép gì nữa?”.

Đáng chú ý, gần đây dư luận tại địa phương có ý không tán đồng với hình thức và quy mô của dự án, nhưng ông Phú vẫn quả quyết cơ quan chức năng “có tham vấn người dân” về những vấn đề liên quan đến dự án. Theo ông, những vấn đề này cũng được đưa ra họp nhiều lần với các phòng, ban chuyên môn, kể cả lãnh đạo TP.Hội An. “Tất cả các nội dung liên quan, bao giờ cũng đều đã họp chung với TP.Hội An và tất cả các bên đều thống nhất hết, chứ tỉnh không tự ý quyết”, ông Phú nói thêm.

Mặc dù vậy, giấy phép xây dựng giai đoạn 1 dự án công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An mới chỉ được ký vào ngày 20.3.2018. Trong khi đó, buổi biểu diễn tại hạng mục sân khấu tại đây đã diễn ra ngày 19.3, nhiều hạng mục khác cũng đã được xây. Ông Đào Quang Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gami Hội An, cho biết việc xây như vậy là do đây là công trình chào mừng và phục vụ APEC.

Không thể vượt rào

Ông Bùi Trung Dung, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, cho biết không thể vin vào việc là công trình chào mừng APEC hay bất cứ gì khác để vượt rào, thi công trước, cấp phép sau. Cũng theo ông Dung, ai cho phép công trình áp dụng cơ chế linh hoạt đặc biệt thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Về chiều cao vượt quá quy chế, ông Phú cho biết Sở Xây dựng đã trực tiếp đến hiện trường xem xét, nhận thấy khu vực quanh đó có một số công trình thậm chí được cấp phép xây dựng với chiều cao 25 m. “Khi xem xét công trình của Gami Hội An đầu tư, thấy không ảnh hưởng, nó ở xa ngoài kia, nên cho phép xây dựng 16,5 m là bình thường thôi”, ông Phú khẳng định.

Một chuyên gia bảo tồn di tích cho rằng: “Ngưỡng cho phép xây 13 m cũng không có nghĩa là cho xây hết cả. Nếu chỗ nào cũng xây 13,5 m sẽ thành tường thành 13,5 m bao quanh thì Hội An làm sao mà sống được. Nó còn phải có không gian cảnh quan hỗ trợ chứ. Vấn đề ở đây là bảo tồn cảnh quan và bảo tồn văn hóa, cũng có nghĩa là cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan lịch sử. Nó còn cao hơn cả bảo tồn vật chất. Vậy mà ở đây còn xây quá chiều cao đó. Rõ ràng, cảnh quan Hội An đã bị lâm nguy”.