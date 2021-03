Angelina Jolie bán tranh Brad Pitt tặng, Thủ tướng Churchill vẽ

Tower of the Koutoubia Mosque (Tháp của Nhà thờ Hồi giáo Koutoubia) là bức tranh đắt giá nhất của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill được Angelina Jolie bán đấu giá, thu về khoảng 11,5 triệu USD hôm 1.3, theo CNN.

Tác phẩm Tower of the Koutoubia Mosque thuộc bộ sưu tập gia đình Jolie được vẽ với tông màu ấm áp của hoàng hôn ở thành phố Marrakech, Morroco. Đây là chủ đề yêu thích của ông Winston Churchill.

Tài tử Brad Pitt mua bức tranh tặng Angelina Jolie vào năm 2011 ẢNH: CNN

Nick Orchard, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật hiện đại của Anh tại nhà đấu giá Christie's ở London, nơi diễn ra cuộc đấu giá cho biết: “Churchill đến thăm Morroco lần đầu tiên vào năm 1935 và ông ấy cực kỳ thích ánh sáng ở đó”.

Giá bức tranh Tower of the Koutoubia Mosque đã tăng hơn gấp ba lần so với ước tính 3,5 triệu USD ban đầu. Kỷ lục trước đó của một bức tranh do Churchill vẽ là 2,7 triệu USD vào năm 2014 bán tại nhà đấu giá Sotheby's, London.

Bức Tower of the Koutoubia Mosque vừa được bán với giá 11,5 triệu USD ẢNH: CNN

Tower of the Koutoubia Mosque là bức tranh duy nhất Churchill thực hiện trong Thế chiến thứ hai. Vào tháng 1.1943, sau khi cùng nhau tham dự Hội nghị Casablanca ở Morroco để lập kế hoạch chống lại Đức Quốc xã, Thủ tướng Anh Winston Churchill khi đó thuyết phục Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt cùng đến Marrakech gần đó và ngắm mặt trời lặn sau dãy núi Atlas. Thời gian ngắn gặp gỡ của họ được ghi nhớ bằng bức tranh mà Churchill đã vẽ ngay ngày hôm sau, sau khi Roosevelt về Mỹ.

Winston Churchill bắt đầu theo đuổi hội họa ở tuổi 40. Ông cho ra đời hơn 500 bức tranh. Trị giá các tác phẩm nghệ thuật của cựu thủ tướng Anh luôn gia tăng.

Ngoài Tower of the Koutoubia Mosque, hai tác phẩm khác của ông cũng được bán với giá cao trong cuộc đấu giá của nhà Christie's. Bức Scene at Marrakech, một sáng tác tràn ngập ánh sáng khác về địa điểm yêu thích của Churchill, được bán với giá gần 2,6 triệu USD. Tác phẩm còn lại, St Paul's Churchyard, bán với giá gần 1,5 triệu USD. Giá bán của cả hai tác phẩm đều cao hơn gấp ba lần so với ước tính ban đầu.

Bức Scene at Marrakech ẢNH: CNN

Tài tử Brad Pitt mua bức tranh Tower of the Koutoubia Mosque từ nhà buôn tranh cổ Bill Rau, người trước đó nói với CNN rằng con trai của Tổng thống Mỹ Roosevelt bán bức tranh cho một nhà làm phim vào những năm 1960. Nhà sản xuất phim Norman G.Hickman từng làm bộ phim tài liệu về Churchill mang tên The Finest Hours năm 1964 đã mua lại tác phẩm ghi dấu ấn lịch sử này. Sau khi Norman G.Hickman qua đời, bức tranh được để lại cho người thân ở New Orleans (Mỹ), nơi nó được cất giữ trong tủ quần áo của một gia đình địa phương hơn 5 thập niên trước khi một thành viên thuộc gia đình này liên hệ với phòng tranh M.S.Rau của Bill Rau ở New Orleans.

Theo một nguồn tin, nam tài tử Brad Pitt đã mua bức Tower of the Koutoubia Mosque của Churchill với giá gần 3 triệu USD làm quà tặng Angelina Jolie vào năm 2011. Cặp đôi ly hôn vào năm 2019.