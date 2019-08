Angelina Jolie đưa con trai lớn đến Hàn Quốc nhập học

Sau hơn 17 năm sống trong sự che chở từ mẹ, Maddox đang chuẩn bị đối đầu với cuộc sống tự lập của du học sinh. Điều này khiến Angelina Jolie phải đích thân đưa con trai cưng đến Hàn Quốc để thu xếp mọi chuyện. Được biết, đến tháng 9 tới, cậu cả nhà sao phim Tiên hắc ám mới bắt đầu kỳ học đầu tiên ở Đại học Yonsei song hai mẹ con đã đến Seoul từ hôm 18.8. Nữ diễn viên đình đám gây chú ý khi xuất hiện giản dị tại sân bay quốc tế Inchoen bên cạnh Maddox, đi theo hai mẹ con còn có một vài nhân viên thân cận.

Angelina Jolie tại sân bay Inchoen cùng con trai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Vừa đáp chuyến bay xuống thủ đô Seoul, ngay chiều cùng ngày, Angelina Jolie và Maddox được nhìn thấy đi mua sắm ở khu phố cổ của thủ đô. Một nhân viên tại cửa hàng mà bà mẹ sáu con này ghé qua đã tiết lộ nữ diễn viên rất vui vẻ, lịch sự và tốt bụng. Những hình ảnh mới nhất về hai mẹ con minh tinh Hollywood tại xứ kim chi cũng được nhiều người chụp lại rồi đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của dân mạng Hàn Quốc.

Sau thời gian đầu tư học tiếng Hàn và trang bị nhiều kỹ năng cần thiết, Madddox sẽ chính thức trở thành sinh viên của Đại học Yonsei - một trong ba ngôi trường đại học danh giá nhất xứ củ sâm bên cạnh Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Hàn Quốc. Theo lịch của nhà trường, tân sinh viên sẽ có hai buổi sinh hoạt trước khi lễ khai giảng diễn ra và phụ huynh có thể tham gia cùng con em mình trong một vài hoạt động.

Hai mẹ con minh tinh 44 tuổi tranh thủ khoảng thời gian rảnh để đi mua sắm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Trước khi quyết định theo học tại Đại học Yonsei, cậu cả nhà Angelina Jolie đã cùng mẹ và em trai gốc Việt Pax Thiên đến Hàn Quốc vào tháng 11.2018 để tìm hiểu môi trường giáo dục phù hợp nhất với mình. Sở dĩ Maddox chọn học đại học tại xứ kim chi là bởi cậu rất quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc cũng như nền công nghiệp âm nhạc phát triển của đất nước này.

Maddox sinh năm 2001 tại Campuchia, cậu bị bỏ rơi từ lúc chào đời và được Angelina Jolie nhận nuôi khi mới 7 tháng tuổi. Bên cạnh tính cách trưởng thành, thông minh, con trai lớn nhà Jolie-Pitt sớm bộc lộ niềm đam mê với điện ảnh và từng tham gia đóng phim cùng Brad Pitt hay ngồi ghế nhà sản xuất trong phim First they killed my father của Angelina Jolie. Tháng 4.2019, truyền thông Mỹ rộ tin nữ diễn viên phim Kẻ trộm mộ dự định để lại khối tài sản khoảng 160 triệu USD (hơn 2.600 tỉ đồng) cho Maddox thay vì 5 người con còn lại (gồm 2 con nuôi và 3 con ruột).