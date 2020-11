Angelina Jolie làm phim về phóng viên ghi hình chiến tranh Việt Nam

Tính đến hiện tại, tay máy người Anh Don McCullin đã 85 tuổi và được biết đến là một trong những phóng viên chiến trường trứ danh của làng báo thế giới với những bức ảnh ngồn ngộn tính tư liệu lịch sử. Theo nguồn tin từ The Guardian, minh tinh Angelina Jolie đang bắt tay thực hiện một bộ phim về cuộc đời của ông, dựa trên kịch bản được chuyển thể từ chính hồi ký của Don McCullin là Unreasonable Behaviour.

Ngôi sao loạt phim Tiên hắc ám bộc bạch về nguồn cảm hứng làm phim của mình: "Tôi khiêm tốn khi mang cuộc đời của ông Don McCullin lên màn bạc". Minh tinh sinh năm 1975 cho biết, cô bị cuốn hút bởi phong cách tác nghiệp độc đáo của ông qua những bức ảnh chiến trường lẫn vấn đề đương đại nóng hổi mà những tác phẩm này bộc lộ "sự can trường" và "nhân văn" trong đó.

Tham vọng của bà mẹ sáu con là muốn cho khán giả thấy sự nghiệp nhiếp ảnh của phóng viên chiến trường này trên màn ảnh rộng, đồng thời phản ánh qua những khung hình điện ảnh những sự kiện, con người kỳ vĩ của lịch sử. Đến hiện tại vẫn chưa rõ tiêu đề lẫn ngày xuất xưởng của dự án.

Phóng viên ảnh Don McCullin năm 2009 Ảnh: Tom Stoddart

Chân dung một lính hải quân Mỹ được Don McCullin chụp ở Huế, 1968 Ảnh: Don McCullin

Khi chụp ảnh một cô bé Palestine 16 tuổi nằm chết vào năm 1976, ông Don McCullin bị dọa giết Ảnh: Don McCullin

Trước đây, những tác phẩm do Angelina Jolie ngồi ghế đạo diễn thường chạm vào những vấn đề gai góc của lịch sử hoặc những vấn đề mang tính đương đại, nhức nhối. Năm 2011, cô ra mắt tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp chỉ đạo của mình là In the Land of Blood and Honey kể về cuộc chiến tranh Bosnia, trong khi Unbroken (2015) thì lại chạm vào vấn đề con người trong thế chiến, đến First They Killed My Father (2017), cô một lần nữa khơi lại nỗi đau mang tên Khmer Đỏ...

Ông Don McCullin, dẫu vậy, vẫn dành sự trầm trồ cho sự gan dạ của nữ diễn viên Angelina Jolie khi phim của cô không né tránh những vấn đề về lịch sử gai góc như thế. Ông cho biết khi xem First They Killed My Father, bản thân đã "vô cùng ấn tượng".

Tài tử Tom Hardy, từng đóng trong các phim như Venom, Mad Max: Fury Road... xác nhận đóng trong phim mới nhất do Angelina Jolie chỉ đạo Ảnh: Reuters