Ảnh hai chú chuột 'tẩn' nhau giành ăn giật giải nhiếp ảnh danh giá

Cuộc sống xung quanh con người luôn chứa đựng nhiều điều kỳ bí, lắm lúc đầy bất ngờ. Một trong những điều thú vị nhất trong giải nhiếp ảnh danh giá thường niên Wildlife Photographer of the Year (Nhiếp ảnh về đời sống hoang dã của năm) do Bảo tàng Lịch sử tự nhiên (ở Anh) tổ chức có lẽ là các nhiếp ảnh gia vô tình (hoặc có thể canh me rất lâu) "chộp" được những phút giây thuộc loại "biểu cảm khó đỡ" của các loài động vật. Trong đó, ảnh hai chú chuột bé tí hạ đo ván nhau chỉ để giành bữa tối tại một nhà ga ở London (Anh) thắng giải Bức ảnh động vật hoang dã được yêu thích nhất năm 2019 (Most Popular Wildlife Photo of 2019) do có hơn 28.000 lượt khán giả bình chọn vào ngày 12.2 (giờ địa phương) vừa qua.