Antifan Việt 'khủng bố' sao 'Running Man' trên mạng xã hội lên báo Hàn

Kể từ khi tham gia chương trình Running Man vào năm 2017, Jeon So Min đã nhận rất nhiều lời chỉ trích từ khán giả lâu năm của game show này.

Mới đây em trai của Jeon So Min là Jeon Wook Min đã bày tỏ sự giận dữ với các antifan của chị mình bằng một story đăng tải trên Instagram, trong đó anh chụp màn hình tin nhắn chứa nhiều lời lẽ khó nghe nhắm đến Jeon So Min: "Chị gái Jeon So Min của bạn ở Running Man ngày nào thì cả gia đình bạn sẽ bị nguyền rủa ngày đó", " Jeon So Min hãy cút khỏi Running Man ", "Jeon So Min có đóng phim khiêu dâm ở Nhật Bản à?", "Ngừng rèn luyện cơ bắp mà hãy dùng trí não để khuyên Jeon So Min rời Running Man đi"... Thông qua tên tài khoản mạng xã hội , Jeon Wook Min đã xác định được các antifan này đến từ Việt Nam. "Như thế này thật quá quắt", anh viết.

Những bình luận bày tỏ sự khiếp sợ của cư dân mạng Hàn khi biết được antifan của Jeon So Min ở Việt Nam gửi tin nhắn cho em trai nữ diễn viên Ảnh: Chụp màn hình

Rất nhanh chóng, tờ báo Dispatch của Hàn Quốc đã đăng tải thông tin này và phía cư dân mạng Hàn đã có những bình luận bênh vực Jeon So Min, tỏ ra thông cảm với phản ứng của Jeon Wook Min, đồng thời cho biết họ khiếp sợ trước sự ghét bỏ của fan hâm mộ Running Man ở Việt Nam với ngôi sao 34 tuổi này: "Không hiểu tại sao Jeon So Min phải hứng chịu những điều đó", "Sao lại có thể ghét một người đến mức này cơ chứ?", "Đáng sợ quá, So Min và gia đình cô ấy đâu đáng phải chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt vậy"...

Mới đây, Jeon So Min phải nhập viện vì kiệt sức sau thời gian làm việc căng thẳng. Công ty chủ quản của cô đã đưa ra quyết định tạm ngừng các hoạt động đã lên kế hoạch, trong đó có cả việc xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế cố định mỗi tuần là Running Man. Kể từ khi tham gia, Jeon So Min liên tục gây tranh cãi vì cách ứng xử với tiền bối và các khách mời hay thời lượng lên hình quá nhiều bởi mang danh “bạn thân” của đạo diễn. Có thể nói, Jeon So Min chính là thành viên có nhiều antifan nhất show, đặc biệt là khán giả ở khu vực Đông Nam Á.