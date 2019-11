Apple bất ngờ hủy bỏ ra mắt phim 'The Banker'

The Banker đã tạo ra tiếng vang như một ứng cử viên tiềm năng cho giải thưởng Oscar, dù chưa được công chiếu. Nhưng Apple nói rằng bộ phim sẽ không được công chiếu như dự kiến vào ngày 28.11 tới.

The Banker kể câu chuyện có thật về hai người đàn ông Mỹ gốc Phi đã thuê một người đàn ông da trắng làm gương mặt đại diện cho hoạt động kinh doanh bất động sản và ngân hàng thành công của họ trong những năm 1960. Apple cho biết lý do chọn The Banker vì "cảm thấy cảm động bởi câu chuyện mang tính giải trí và giáo dục cao nói về sự thay đổi của xã hội và hiểu biết về tài chính ".