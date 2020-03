Bà bầu Katy Perry hành động lạ sau khi ở chung khách sạn với vợ chồng Tom Hanks

Cũng trong ngày 12.3, Katy Perry đã hủy bỏ tất cả các cuộc phỏng vấn báo chí của cô để đề phòng an toàn sau khi có hai nhân viên tại tòa nhà Universal Music ở Woolloomooloo (Úc) được phát hiện phơi nhiễm với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2). Dù được cho là đã ở trong phòng khách sạn suốt ngày thứ 5 song trên trang cá nhân, Katy Perry vẫn đăng tải hình ảnh chụp bên ngoài nhà hát Opera Sydney (nhà hát Con Sò) với dòng chú thích: “rn (right now) in Sydney” (tạm dịch: ngay bây giờ, tại Sydney). Tuy nhiên, hiện chưa xác định được hình ảnh này có phải do nữ ca sĩ chụp hay không.