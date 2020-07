Ba đạo diễn Việt tham gia Liên hoan phim quốc tế Locarno 2020

Liên hoan phim quốc tế Locarno được tổ chức vào tháng 8 hàng năm tại thị trấn Locarno (Thụy Sĩ). Theo thông tin trên trang chính thức của Liên hoan phim Locarno, năm nay có 43 bộ phim từ 34 quốc gia tham gia. Trong số đó, 3 bộ phim của 3 đạo diễn Việt Nam gồm An Act of Affection của Việt Vũ, Giòng sông không nhìn thấy (The Unseen River) của Phạm Ngọc Lân và Thiên đường gọi tên (A Trip to Heaven) của Dương Diệu Linh tham gia hạng mục cho phim ngắn quốc tế dưới 40 phút của các nhà làm phim trẻ (Pardi di domani).

Thiên đường gọi tên (A Trip to Heaven) của đạo diễn Dương Diệu Linh có độ dài 15 phút. Bối cảnh phim ngắn này là trong một chuyến xe du lịch đồng bằng sông Cửu Long, câu chuyện xoay quanh khúc mắc cũ giữa bà Tâm (50 tuổi) và người yêu thời trung học. Trang web lightsonfilm dẫn lời của đạo diễn Dương Diệu Linh: “Khi tôi nghiên cứu làm bộ phim này, sông Mê Kông trở thành một yếu tố quan trọng trong câu chuyện. Tôi đã đến con sông ít nhất 4-5 lần trong 10 năm qua và bản thân chuyến đi như chúng ta sẽ thấy trong phim, nó không hề thay đổi".

Đạo diễn Dương Diệu Linh chia sẻ: "Có những điểm tương đồng kỳ lạ giữa một số địa điểm nổi tiếng với niềm tin của người Việt Nam về hành trình của linh hồn sau khi chết, chúng đan xen vào nhau. Dọc theo dòng sông, nơi những linh hồn đi qua, xung quanh một ngôi chùa, nơi những linh hồn được gột rửa ký ức trong cuộc sống của họ, kết thúc tất cả bằng một cầu thang hướng linh hồn đi về phía bên trên, có lẽ là vĩnh cửu”. Đạo diễn Dương Diệu Linh cũng nhắc đến nỗi ám ảnh về cái chết và hành trình về thế giới bên kia, những điều đó khởi nguồn từ khi đạo diễn nhận ra mẹ cô già đi và trở nên mong manh.

Một số cảnh trong phim Thiên đường gọi tên (A Trip to Heaven) của đạo diễn Dương Diệu Linh Ảnh: Lightsonfilm

Còn bộ phim Giòng sông không nhìn thấy (The Unseen River) của đạo diễn Phạm Ngọc Lân dài 23 phút, cứ tựa như những câu chuyện kể dọc bờ sông. Đó là nhân vật bà Nguyện đi ngược lên thượng lưu của dòng sông để thăm nơi làm việc trước kia là một đập thủy điện cũ. Thước phim làm người xem liên tưởng đến hành trình đi ngược dòng thời gian của bà Nguyện để quay lại thời điểm quan trọng trong quá khứ, thời điểm làm thay đổi cuộc đời bà, giống như con đập chắn ngang và thay đổi hướng chảy của dòng sông. Song song với câu chuyện của bà Nguyện là tuyến truyện của 2 nhân vật trẻ tuổi: Thực và bạn gái. Thực đang tìm cách chữa trị căn bệnh mất ngủ.

Trong khi đó, theo báo Público ( Bồ Đào Nha ), phim An Act of Affection của đạo diễn Việt Vũ được thực hiện theo chương trình đào tạo của học bổng toàn phần thạc sĩ làm phim tài liệu của Liên minh châu Âu - Doc Nomads.