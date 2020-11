'Bác sĩ sách' Bùi Tiến Phúc, Vũ Hà Tuệ 'vẽ đường' cho dân mê sách cổ

Gửi gắm về tương lai của ngành tu bổ sách ở Việt Nam Bộ đồ nghề của "bác sĩ" Bùi Tiến Phúc Ảnh: BÙI TIẾN PHÚC Theo chia sẻ của anh Tiến Phúc, cách gọi "bác sĩ sách" của anh hoàn toàn có nguyên do. Ở Đài Loan, anh và thầy từng đi "khám bệnh" cho sách để xem quyển nào cần "chữa bệnh". Đến tham dự buổi talkshow, anh cùng vợ, học trò tay xách nách mang nguyên bộ đồ nghề để khán giả có dịp "mục sở thị" công việc phục chế sách hư hại vất vả và lắm công phu như thế nào. Thậm chí, anh còn tinh lọc, in ra một xấp tài liệu nhỏ chứa nhiều thông tin vô cùng chi tiết, hữu ích về các tác nhân gây hại cho sách cũng như làm thế nào để trị mối mọt, côn trùng. Đồng thời, "bác sĩ sách" còn liệt kê 5 loại thuốc Bắc và cách dùng chúng để việc chơi sách của các "mọt sách" trở nên lâu bền hơn. Bùi Tiến Phúc cũng có nhiều trăn trở về tương lai của công việc anh làm ở Việt Nam. Theo anh, đây là một công việc rất ý nghĩa vì nó góp phần bảo tồn di sản, tri thức nhân loại. Anh cho biết, hiện việc phục chế sách đã phát triển nhiều do có sự can thiệp của trang thiết bị hiện đại nhưng để học được tất cả những điều để trở thành một người chuyên "phẫu thuật - hồi sinh" sách như anh, rất cần những người trẻ chịu học hỏi, dấn thân với nghề đến cùng.