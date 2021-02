Bạn đọc bất bình với hình ảnh phản cảm cô gái “thả rông” ở Chùa Cầu

Cụ thể vào ngày 15.2 (mùng 4 tết), trang Facebook cá nhân LipitChou Lý Bích Châu cập nhật hình ảnh cô gái "thả rông", ăn mặc phản cảm, tạo dáng cùng một cậu bé ở bên trong và phía trước di tích Chùa Cầu. Kèm theo các bức ảnh là những dòng trạng thái: “Ai qua phố Hội chùa Cầu/ Để thương để nhớ để sầu cho ai/ Để sầu cho khách vãng lai/ Để thương để nhớ cho ai chịu sầu”.

Liên quan vụ cô gái “thả rông” vòng một chụp ảnh ở di tích Chùa Cầu, Hội An, nhiều bạn đọc đã lên tiếng phản ứng.

Đa số ý kiến đều bất ngờ về hành động này. Nguyễn Thị Ngọc Thiện: “Chị này chụp hình nhiều tung lên mạng thách thức dư luận. Thả rông ngoài đường thì vô tư nhưng trong chùa (nơi trang nghiêm) có quy định riêng. Thời thơ ấu cha mẹ, thầy cô đều có dạy đi đến những nơi thờ cúng (chùa, nhà thờ, đình...) các con nên ăn mặc đàng hoàng”; Nguyễn Văn Tân: “Trào lưu kỳ lạ”; Dung Dung: “Xưa nay đền chùa người ta không quy định ăn mặc kiểu kia thì không được lên chùa vì vốn dĩ ăn mặc đàng hoàng vào chốn thờ tự là ý thức của mỗi người, là sự giáo dục của gia đình rồi, nào có ai nghĩ được cô này lại bất chấp thế. Bệnh nặng quá rồi”; Đặng Mai: “Gia môn bất hạnh”; Phan Nhật Long: “Không hiểu chồng bà này nghĩ gì mà để vợ mặc thế này nhỉ?”; An An: “Ăn mặc mà để người ta nói thì…”; Ng***gmail.com: “Nói thẳng ra chỉ vì muốn nổi tiếng mà không biết làm gì nên muốn cởi để người ta chú ý thôi chứ người muốn lên chùa thắp nhang cầu bình an không ai làm vậy cả”…