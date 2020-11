Bạn gái mới của Joker thế chỗ Harley Quinn là ai?

Theo Screen Rant ngày 30.11, với việc Harley Quinn không còn là phụ tá của Joker kể từ Suicide Squad, nhiều khả năng một nhân vật mới sẽ xuất hiện đảm nhận vị trí đó. Người phụ tá của Joker trong phiên bản truyện tranh là ứng cử viên xứng đáng được nhắc đến đầu tiên - nữ sát thủ Punchline.

Punchline chính thức xuất hiện trong tập truyện Batman #89, đóng vai trò là tai mắt của Joker trong việc theo dõi mọi hành động của Catwoman cùng Harley Quinn. Sau đó, trong tập truyện Year of the Villain: Hell Arisen #3, Punchline được Joker giao nhiệm vụ trông coi Mercy Graves, thư ký của Lex Luthor (lúc này đang bị bắt làm con tin), trong khi Joker bị Lex lục lọi tâm trí để tìm ra cách đánh bại Batman Who Laughs (phiên bản Batman kết hợp Joker đến từ một vũ trụ khác).