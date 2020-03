Bảo tàng Hà Lan mở đường dây nóng cho người tìm ‘phép màu’ mùa dịch Covid-19

Bảo tàng Catharijneconvent ở Utrecht (thành phố lớn thứ tư của Hà Lan) vừa mở đường dây nóng qua điện thoại để miêu tả các tác phẩm nghệ thuật có chủ đề về phép màu trong buổi triển lãm mang tên All Wonders vừa bị hoãn vì dịch Covid-19 khi khách có nhu cầu gọi đến.

Theo báo The Guardian, người gọi tới đường dây nóng này có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, người gọi được nghe về trải nghiệm phép màu xảy ra với một nhân viên. Đó là Simone, người sống sót qua trận sóng thần năm 2004 ở Ấn Độ Dương. Thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, có thể nhiều người sẽ chọn lựa chọn thứ 2: được yêu cầu một điều ước. “Bạn có muốn trải nghiệm một phép màu không?”, người gọi được hỏi. Lựa chọn thứ 3 đề nghị người gọi kể về một trải nghiệm thần kỳ, có khả năng được trưng bày trong triển lãm.

The Guardian dẫn lời Rosa van der Wielen, phát ngôn viên của bảo tàng cho biết: “Sẽ rất tuyệt nếu mọi người đưa yêu cầu của họ lên trang web. Đó sẽ là một ý tưởng rất hay”. Tuy nhiên hôm 26.3, đường dây nóng này tạm thời không hoạt động vì lý do kỹ thuật.

Bảo tàng Dân tộc học Quốc gia Rijksmuseum van Oudheden mở tour tham quan bảo tàng “ảo” sau khi đóng cửa do Covid-19 Ảnh: NRC

Triển lãm All Wonders dự kiến được mở cửa cho công chúng vào cuối tháng này nhưng nó bị hoãn lại ít nhất đến tháng 6. Các tác phẩm nghệ thuật được đưa vào triển lãm bao gồm bức tranh sơn dầu The Raising of Lazarus của nghệ sĩ Hà Lan Rembrandt và bức tranh sống động thế kỷ 17 của họa sĩ Hà Lan Carel Fabritius. Khách tham quan có thể chìm đắm trong giai điệu bản nhạc Lazarus của David Bowie, bản nhạc được ghi ngay trước khi ông qua đời vào năm 2016.