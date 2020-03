'Bắt núi cúi đầu' - sức trẻ một thời dời non lấp biển

Và nay, hơn 40 bài viết do tập thể Ban Liên lạc cựu TNXP 12B Hòa Bình tổ chức thực hiện (có sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam) vừa được NXB Thanh Niên giới thiệu, như một cuốn phim tài liệu tái hiện vừa sinh động và cũng đầy xúc động những câu chuyện, kỷ niệm của thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết trên con đường huyền thoại: Đường chiến lược 12B, Buổi sáng mùa đông 59, Sức trẻ một thời dời non lấp biển, Thanh Mai - cô gái thành phố biển lên núi mở đường, Trở lại Kim Bôi... Tất cả do chính những cựu TNXP làm đường chiến lược 12B năm 1959 viết, mà như chia sẻ của ông Nguyễn Như Uyên: “Bàn tay đã chai sạn vì đất đá và cả vì tuổi già nữa, đã thôi thúc các cụ ở tuổi “cổ lai hy” viết thành lời những kỷ niệm, những tâm huyết của mình để lại cho mai sau...”.