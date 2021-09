Bê bối đời thường của diễn viên phim ‘Quân đội vương bài’ Tiêu Chiến, Hoàng Cảnh Du

Bức ảnh Tiêu Chiến giơ ngón tay thối lúc thiếu niên (trái) và bình luận xúc phạm phụ nữ trên mạng xã hội năm 2014 Ảnh: Weibo

Người hâm mộ Tiêu Chiến đầu năm 2020 đã khiến sự nghiệp anh này lao đao. Những người mến mộ nam diễn viên hành động thiếu suy nghĩ khi đồng loạt báo cáo (report), dẫn đến sập hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) lớn nhất Trung Quốc là AO3 (Archive of Our Own) và Lofter. Nguyên nhân là không hài lòng với những mẩu chuyện đam mỹ viết về Tiêu Chiến. Mặc dù xuất phát từ mong muốn bảo vệ hình tượng của Tiêu Chiến nhưng hành động này của người hâm mộ bị đánh giá quá tệ. Khi sự việc đi đến đỉnh điểm, rất nhiều người muốn nghe câu xin lỗi từ Tiêu Chiến nhưng anh im lặng. Thời điểm đó, Tiêu Chiến liên tục bị cộng đồng mạng yêu cầu rút khỏi ngành giải trí . Mỗi ngày trên mọi mặt trận đều liên tục xuất hiện hàng trăm bài viết đòi tẩy chay những bộ phim và các nhãn hàng do Tiêu Chiến làm người đại điện.