Bé sơ sinh Việt Nam lọt vào danh sách ảnh ấn tượng năm 2020

Với tiêu đề Pictures of the Year (Những bức ảnh của năm), Reuters chia làm nhiều hạng mục như: Sự bùng phát Covid-19 ở Mỹ, Những con số đáng sợ về Covid-19, Cuộc sống khi giãn cách xã hội vì Covid-19 , Nước Mỹ năm 2020, Môi trường, Biểu tình, Xung đột, Hoàng gia Anh, Thời trang, Phong cảnh, Tôn giáo, Thiên tai, Giải trí , Môi trường, Động vật...

Ở hạng mục Cuộc sống khi giãn cách xã hội vì Covid-19 , Reuters chọn đăng 85 bức ảnh, trong đó có bức do nhiếp ảnh gia Kham chụp bé sơ sinh Phúc An (13 ngày tuổi, ảnh). Phần chú thích có đoạn: “Phúc An chào đời tại Bệnh viện Vinmec, Hà Nội ngày 1.4 đeo mạng che mặt rời nhà đi tiêm chủng khi quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu áp dụng nghiêm ngặt biện pháp giãn cách xã hội nhằm chặn đứng sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng”.