Ben Affleck lần đầu đạo diễn phim kỳ ảo cho Disney

Tạp chí Hollywood Reporter ngày 11.1 nhận định, đây là lần đầu tiên tài tử Ben Affleck dấn thân vào lãnh địa phim kỳ ảo trong vai trò đạo diễn. Bởi trước đây, anh nhiều lần ngồi ghế đạo diễn phim chính kịch, tội phạm hoặc có tham gia diễn xuất trong các bộ phim kỳ ảo chứ chưa bao giờ đạo diễn thể loại này. Dự án chuyển thể từ loạt truyện Keeper of the lost cities được hãng Disney "rót tiền" sản xuất.

Tài tử Ben Affleck là một trong những ngôi sao có gia tài diễn xuất đồ sộ tại Hollywood. Bộ phim gần đây nhất có sự xuất hiện của anh là phim thể thao The Way back, ra rạp hồi tháng 3.2020. Sắp tới, anh sẽ xuất hiện trong dự án phim The Last duel của đạo diễn Ridley Scott, Deep water của nhà làm phim Adrian Lyne hay tái xuất với vai Người dơi trong bom tấn của DC là The Flash.