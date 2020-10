Bệnh tật bủa vây, nghệ sĩ Mạc Can cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương

Cách đây 1 tuần, nghệ sĩ Mạc Can có gọi điện thoại cho PV Báo Thanh Niên than thở về chuyện đau chân nhưng không ngờ bệnh lại chuyển biến nhanh đến mức phải vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. “Cái chân tự dưng đau quá nên cái xe mới Trấn Thành mua tặng hồi trước còn chạy lăng xăng, chừ để đó tui nằm riết một chỗ rồi. Ăn uống cũng có khi được khi không, nuốt cơm cũng không vô, lần này chắc mệt mỏi rồi đây”. Ai ngờ, sau đó ông mệt, cả nhà phải đưa đi cấp cứu...

Chiếc xe máy Trấn Thành tặng mà Mạc Can hay khoe giờ nằm một chỗ vì ông không thể đi lại được Ảnh: Quỳnh Trân

Được biết, nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can là người có sở thích "ít đụng hàng" là ăn cơm với… chuối. Dù đang giữa buổi sáng nhưng theo thói quen, nếu gặp khách là Mạc Can đã… mời ăn cơm trưa với chuối. Ông kể: “Hằng ngày, tôi nấu một nồi đầy rồi lấy ra ăn lai rai suốt trưa, chiều, tối, khuya, sáng. Xong mai lại nấu tiếp, mỗi lần ăn đúng một chén là no. Nếu không có ‘sô chậu’ gì thì ngồi vào bàn sáng tác, cứ gõ được vài trang tôi lại tranh thủ chợp mắt. Cứ thế, tôi vừa ngủ chút, ăn chút, viết chút…, cho tới khi mặt trời lên. Hôm nào tiền rủng rẻng thì đồ ăn mua thư thả, còn túng quá tôi ăn với mấy trái chuối cũng xong. Mà mấy hôm nay, dịch bệnh Covid-19 phải ở nhà nên tôi ăn cơm với chuối hoài, hơi bị nhiều chuối rồi đó”.

Tội nghiệp. Vậy là niềm vui tuổi già với ngày nào cũng được nhấm nháp vài trái chuối với cơm nóng, cho đã cơn ghiền của ông, mấy ngày này đã không còn được hưởng nữa bởi chỉ đút được cháo cho ông ăn, mà cũng ít lắm.

Theo người nhà (là cháu ruột của người em thứ hai) tên Dung đang chăm sóc nghệ sĩ Mạc Can ở Bệnh viện Trưng Vương thì sức khỏe ông xuống thấy rõ. Cái chân bị gút đau trở lại, cùng với tình trạng sưng khớp khiến ông không thể đi lại được. Từ phòng trọ thuê ở gần khu Tầm Vu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nghệ sĩ Mạc Can phải về nhà em gái ở Hóc Môn để dưỡng bệnh nhưng mới vài bữa đã phải chở vô Trưng Vương nằm cấp cứu cho đến nay.

Nghệ sĩ Mạc Can luôn tranh thủ viết khi trời về sáng vì yên tĩnh Ảnh: Quỳnh Trân

Trưa 7.10, PV Thanh Niên đã liên lạc được với nghệ sĩ Mạc Can sau nhiều ngày ông... mất "tín hiệu". Nghệ sĩ Mạc Can cho biết: "Nhờ bác sĩ chăm sóc chú đáo và chích thuốc nên cái chân đau đã bớt “đỡ làm nũng”. Ông nói: “Tôi khoái chích thuốc vì mỗi lần chích thì có đau đớn thật nhưng thuốc vô người tui thấy khỏe hẳn ra nên cứ nghe có tiếng sột soạt là tôi lại ngồi dậy chờ bác sĩ tới chích thuốc để mau hết bệnh về nhà đóng phim. Còn nhiều vai tui lỡ nhận lời đạo diễn rồi mà nằm viện kiểu này miết thì... đói quá”, nghệ sĩ Mạc Can than thở.

Mạc Can trong vai ông Chín Hết trong phim Thời thơ ấu Ảnh: Quỳnh Trân

Nghệ sĩ Mạc Can tên là Lê Trung Cang, sinh ngày 14.4.1945, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam . Bút danh Mạc Can được ông lấy từ họ mẹ ghép với tên thật bỏ chữ g. Ông làm đủ thứ nghề: bán trà đá dạo, bán bồ câu, bán cá kiểng, bán đồ chơi tự tạo cho con nít, đạp xích lô, chạy xe ba gác, chở hủ tiếu... Nhà văn Mạc Can từng nhận nhiều phần thưởng: Giải A cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 2002 - 2004. Giải thưởng văn học 2 năm (2003 - 2004) của UBND TP.HCM và giải giành cho tác phẩm văn học - điện ảnh xuất sắc nhất năm 2005 do Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam trao. Các tác phẩm tiêu biểu đã xuất bản: Tấm ván phóng dao (tiểu thuyết), Những bầy mèo vô sinh, Phóng viên mồ côi, Quỷ với Bụt và Thần chết, Người nói tiếng bồ câu (truyện dài), Món nợ kịch trường, Tuyển tập Mạc Can, Tờ 100 đô la âm phủ, The Magician Mạc Can (song ngữ Anh - Việt), Cuộc hành lễ buổi sáng, Người đàn bà ngồi nhìn qua song cửa, Khách sạn cánh đồng diều, Ba… ngàn lẻ một đêm (tập truyện ngắn), Mạc Can (tạp bút).