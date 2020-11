'Bí mật của gió' trở lại rạp chiếu

Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình - người từng thực hiện các phim Vũ khúc con cò, Cánh đồng bất tận…

Phim vừa tung ra poster mới với hình ảnh tập trung vào 3 bạn trẻ : Linh (Khả Ngân đóng), hồn ma Phong (diễn viên Quốc Anh) và An ( Hoàng Yến Chibi ). Phim kể về mối quan hệ sống chung “bất đắc dĩ” của cặp đôi Phong - Linh. Khi Linh cùng bố mẹ chuyển tới ngôi biệt thự cổ trên Đà Lạt để sinh sống, họ mới phát hiện ngôi nhà mình đang ở có rất nhiều điều kỳ lạ. Mọi điều bí ẩn chưa được hé lộ thì ngay sau đó, người bạn hàng xóm là An đã cảnh báo rằng đây là một ngôi nhà bị ma ám khiến cuộc sống của Linh thêm căng thẳng. Và rồi duyên cũng đến, Linh đã “đụng độ” với Phong, một hồn ma bị mắc kẹt trong ngôi nhà hơn nửa thế kỷ qua. Phim gây chú ý khi được quay bởi cô gái 9X Nguyễn Phan Linh Đan - tốt nghiệp về điện ảnh tại Mỹ, có phim ngắn dự Liên hoan phim Cannes 2016 . Âm nhạc trong phim do nhạc sĩ Đức Trí đảm nhận. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hữu Châu, Phi Phụng, Yu Dương, Tuyền Mập, Long Đẹp Trai... Bí mật của gió từng được chọn trình chiếu ở hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019.