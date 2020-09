Cha truyền con nối: 'Bí mật' của cha và con

Nguyễn Phan Quang Bình là đạo diễn của nhiều bộ phim: Cánh đồng bất tận, Vũ khúc con cò, Bí mật của gióvà là nhà sản xuất các bộ phim: Lửa Phật, Những nụ hôn rực rỡ, Hot boy nổi loạn. Ông nhận giải thưởng Cánh diều bạc với bộ phim Cánh đồng bất tận năm 2010.

DOP Nguyễn Phan Linh Đan vừa tốt nghiệp Khoa Điện ảnh và truyền hình Trường đại học Tổng hợp New York, Mỹ. Năm thứ 2 đại học, bộ phim Lost do cô làm đạo diễn hình ảnh được chọn tham dự Liên hoan phim Cannes 2016 ở Góc phim ngắn (Short film corner). Nhiều bộ phim do Linh Đan quay từng tham dự các liên hoan phim như Sundance, New York... Bộ phim Bí mật của gió (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, DOP Nguyễn Phan Linh Đan) đã được giới thiệu tại Liên hoan phim Busan 2019.