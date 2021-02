Bí ẩn những kiệt tác bảo vật quốc gia: Bình gốm hoa nâu đầu người mình chim thời Lý

Hồ sơ cho biết căn cứ vào dấu tích trên di vật, bình gốm này hoàn toàn được làm bằng tay với kỹ thuật điêu luyện. Bình được làm rời từng bộ phận rồi gắn kết lại với nhau, sau đó tráng men ngà và tô men nâu. Sau khi tạo dáng, tô men, tô màu, bình được đưa vào lò nung. Gốm hoa nâu thời Lý sử dụng kỹ thuật nung một lần. Các nhà khoa học đánh giá chiếc bình bảo vật quốc gia này cho thấy thao tác trong khâu nung đã đạt đến mức độ thuần thục nhất định. Nhờ đó, sản phẩm có độ chín đồng đều trên cả xương đất, men và màu.

Phần đầu người trên chiếc bình được tạo hình là người đàn ông mắt to, sống mũi cao, miệng nhỏ, môi to và dày. Chiếc mũ đội đầu được tạo các đường gờ nổi tô màu vàng, chỉ chìm tô màu nâu. Đây là cấu trúc mũ quyển vân thời Lý ở Việt Nam. Phần chân người có bắp chân to mập, cẳng chân dài chắc chắn, khuỷu chân có một túm lông to và dài lượn sóng. Các nhà khoa học cho rằng túm lông khuỷu chân này rất giống túm lông trên khuỷu chân rồng, phượng thời Lý - Trần cả trên trang trí kiến trúc lẫn trên nghệ thuật điêu khắc gốm hoa nâu, bia ký… Bên cạnh đó, nhân vật thần đầu người mình chim mang cả yếu tố Ấn Độ giáo và Phật giáo truyền thống thời Lý.