Bỏ cấp phép ca khúc miền Nam trước 1975, nới quy định thi hoa hậu

Hát nhép sẽ không bị phạt Việc cấm hát nhép cũng không còn được quy định trong Nghị định 144. Trong khi đó, trước đây việc hát nhép thậm chí có thể bị phạt tới 10 triệu đồng. Về điều này, ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho rằng quy định này do yêu cầu của từng chương trình nghệ thuật rất khác nhau. Có chương trình do yêu cầu an toàn chất lượng nên sử dụng hát nhép. Việc bỏ cấm này đã được một số nghệ sĩ ủng hộ. Nhạc sĩ Quốc Bảo cho rằng: “Về kỹ nghệ biểu diễn thì hát nhép (lip-sync) vẫn được cho là được quyền (để dùng được những hiệu ứng điện tử mà nếu hát thật không làm được), bỏ cấm là phù hợp. Với từng loại nhạc, có thể dùng lip-sync (như Madonna hát thật chồng lên nền thu trước). Còn ca sĩ thì vẫn cần hát hay, hát giỏi và hát live tốt”. Ca sĩ Đức Tuấn nói: “Tôi chưa bao giờ phản đối việc hát nhép, vì đó chỉ là một cách thức biểu diễn trên sân khấu, nếu nó mang lại hiệu quả tốt thì không có lý do gì phải lên án hay cấm đoán. Rõ ràng, trong một số trường hợp - điều kiện biểu diễn nhất định, hát nhép mang đến hiệu quả cao cho toàn bộ tiết mục hơn hát live. Ví dụ những chương trình có sân khấu rộng, hoành tráng và cần độ chính xác về nhiều thứ, trong khi ca sĩ phải di chuyển quãng đường quá dài hay thực hiện yêu cầu quá khó về mặt dàn dựng thì việc hát nhép vẫn tối ưu. Ngay cả Celine Dion hay Britney Spears, trong các live show của họ, cũng nhép và khán giả vẫn cổ vũ cuồng nhiệt. Với ca sĩ, có người hát phòng thu hay hơn, có người hát live hay hơn, nên việc sử dụng âm thanh - tiếng hát phòng thu khi biểu diễn (trong điều kiện nhất định như trên) là quyền của ca sĩ nếu người xem chấp nhận”. Nguyên Vân