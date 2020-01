Bỏ cướp phết Hiền Quang vì sai lạc giá trị lễ hội

Cục Văn hóa cơ sở đã có Công văn số 33 gửi Sở VH -TT- DL tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức lễ hội phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, Cục đề nghị tạm ngừng hoạt động đánh phết (cướp phết Hiền Quan) theo quy định tại điều 8 Nghị định số 110 về quản lý lễ hội, các hoạt động khác trong lễ hội tổ chức theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VH -TT- DL tỉnh Phú Thọ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức lễ hội phết theo hướng: phần lễ trang nghiêm, đúng nghi lễ truyền thống; phần hội tạm ngừng hoạt động đánh phết theo quy định tại điều 8 Nghị định số 110 về quản lý lễ hội, các hoạt động khác trong lễ hội tổ chức theo kế hoạch đề ra.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, cho biết: “Trước đây, ở phần hội, việc cướp phết không diễn ra như hiện nay. Đó chỉ là việc 2 đội với số lượng người được quy định, đánh quả phết nhỏ vào lỗ gần giống như chơi khúc côn cầu thôi”. Bà cũng cho biết đã đề nghị địa phương nhiều lần tổ chức theo phong tục cũ, nhưng không có thay đổi gì.

Cũng theo Công văn 33, tại lễ hội phết xã Hiền Quan , huyện Tam Nông, trong các năm trước đây và năm 2019 vẫn còn hiện tượng nhiều thanh niên cùng tranh cướp phết gây mất trật tự, an ninh; không đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội.

Vì vậy, lễ hội phết Hiền Quan năm 2019 đã phải dừng hoạt động tranh phết, đợi phương án đổi mới quản lý của ban tổ chức mới quyết định mở lại hoạt động này.

Trước đó, ngày 16.1, Sở VH -TT -DL tỉnh Phú Thọ đã có Công văn số 26 gửi Bộ VH - TT - DL xin ý kiến đối với đề án Đổi mới công tác quản lý và tổ chức lễ hội phết Hiền Quan. Tuy nhiên, phương án tổ chức phần tranh phết trong đề án kể trên chưa có đổi mới so với các năm trước về các giải pháp, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; tránh sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội…