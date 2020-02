'Bom sex' Pamela Anderson chia tay ông trùm điện ảnh Jon Peters sau 12 ngày

Thông tin trên bị truyền thông phá vỡ vào hôm 1.2 (giờ Mỹ) và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng trong nước cũng như quốc tế. Chia sẻ về chuyện đổ vỡ, nữ diễn viên Baywatch cho biết: “Tôi đã cảm thấy thật xúc động bởi sự đón nhận nồng hậu của Jon và những người thân của tôi. Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ của các bạn khi cả hai dừng lại để dành thời gian nhìn nhận về những điều chúng tôi muốn trong cuộc sống của bản thân cũng như đối phương”. Pamela Anderson tiếp tục: “Cuộc sống là một hành trình và tình yêu là cả một quá trình. Với suy nghĩ đó, chúng tôi thống nhất quyết định hủy bỏ việc chính thức hóa giấy chứng nhận kết hôn và đặt niềm tin vào những gì cả hai đang làm. Cảm ơn các bạn đã tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi”. Các trang tin khác cũng rầm rộ đưa tin về cuộc hôn nhân chóng vánh của cặp đôi quyền lực này và nhấn mạnh cả hai đã chính thức “giải tán” khi dư âm về đám cưới còn chưa kịp phai mờ.

Đây là lần thứ 5 "bom sex" đình đám này đổ vỡ hôn nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Pamela Anderson và Jon Peters tổ chức hôn lễ trọng đại vào hôm 20.1 tại Malibu (California, Mỹ). Thông tin về đám cưới của nữ diễn viên sinh năm 1967 và nhà sản xuất 74 tuổi từng khiến người hâm mộ của mỹ nhân đình đám này không khỏi bất ngờ bởi người đẹp chưa từng hé lộ về chuyện lên xe hoa lần 5. Nguồn tin của The Hollywood Reporter tiết lộ cả hai rất yêu nhau, Jon Peters cũng dành những lời có cánh để nói về bà xã kém 22 tuổi: “Những cô gái xinh đẹp ở khắp mọi nơi, tôi dễ dàng có được nhiều sự lựa chọn cho mình. Tuy nhiên, trong suốt 35 năm, tôi chỉ muốn có Pamela. Cô ấy giúp tôi trở nên hoang dã một cách thoải mái nhất”. Nhà sản xuất A star is born cũng ca ngợi vợ trẻ: “Cô ấy có nhiều thứ hơn là vẻ ngoài bắt mắt và nếu không có những thứ ấy, tôi đã không yêu cô ấy nhiều đến vậy”.

Về phần Pamela Anderson, ngôi sao 52 tuổi gọi Jon Peters là một những những gã trai hư “khét tiếng” Hollywood song không vì thế mà cô ngừng yêu ông xã. Theo TMZ, cặp đôi từng có khoảng thời gian hẹn hò vào 30 năm về trước song không thể nên duyên. Cả hai đều từng trải qua 4 lần đổ vỡ trước khi về một nhà vào đầu năm nay. Mối quan hệ của họ nhận được sự ủng hộ từ con riêng của Pamela Anderson cũng như đông đảo người hâm mộ. Hiện nguyên nhân đổ vỡ của cặp đôi quyền lực này vẫn chưa được người trong cuộc tiết lộ.

Pamela Anderson và nhà sản xuất tiếng tăm Hollywood từng hẹn hò 30 năm về trước ẢNH: GETTY

Pamela Anderson sinh năm 1967, cô được biết đến là một diễn viên, người mẫu và nhà hoạt động nổi tiếng tại Hollywood. Thân hình nóng bỏng, vẻ đẹp ngút ngàn với đôi mắt gợi tình và mái tóc vàng óng ả của cô từng khiến hàng triệu đàn ông mê đắm. Pamela Anderson cững được xem là một trong những biểu tượng gợi cảm đình đám ở Hollywood với những bộ ảnh bốc lửa trên tạp chí Playboy, những khung ảnh quyến rũ trong các bộ phim như: Baywatch, Home Improvement, V.I.P, Raw Justice, Barb Wire… Bên cạnh 5 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Pamela Anderson từng khiến Hollywood “dậy sóng” bởi vụ rò rỉ băng sex với chồng cũ Tommy Lee (1995) và nhạc sĩ Bret Michaels (1998).

Jon Peters - người chồng mới nhất mà Pamela Anderson chia tay, cũng là nhân vật tiếng tăm tại Hollywood. Ông sinh năm 1945 và là nhà sản xuất quyền lực tại Mỹ đứng sau thành công của hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, trong đó phải kể đến những cái tên như: A star is born (bản 1976 và 2018), The Legend of Billie Jean (1985), Missing link (1988), Batman (1989), Batman returns (1992), Superman Returns (2006), Man of Steel (2013)…