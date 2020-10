Bom tấn 'Batman' và 'Dune' đột ngột dời lịch chiếu

Ngày phát hành của Dune bị xáo trộn nhiều lần do cuộc khủng hoảng Covid -19. Thông tin Dune dời lịch chiếu xuất hiện vài ngày sau khi phần tiếp theo của No Time to Die bị đẩy lùi kế hoạch công chiếu sang năm 2021. Quyết định đó khiến Regal - chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai của Mỹ - một lần nữa đóng cửa các địa điểm, sau khi mở cửa trở lại hồi tháng 8.