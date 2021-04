Bom tấn 'Godzilla vs. Kong' mất ngôi đầu tại thị trường Trung Quốc

Tính đến hết tuần rồi, phim Godzilla vs. Kong kết thúc tuần thứ hai tại các rạp ở đại lục (chiếu từ ngày 26.3) còn My Sister thì đang ở tuần thứ hai tại các rạp quê nhà (ra rạp từ ngày 2.4). Với cùng quãng thời gian như thế, Godzilla vs. Kong thu thêm 13,2 triệu USD, xếp thứ hai sau My Sister khi phim này thu thêm 21 triệu USD. Tổng doanh thu của My Sister tại quê nhà tổng cộng là 69 triệu USD, còn Godzilla vs. Kong thì đang giữ số tiền trên 165,4 triệu USD. Những số liệu về doanh thu của phim Godzilla vs. Kong tại Trung Quốc có sự chênh lệch (không nhiều) do công ty phân tích vé Maoyan cung cấp.