Bom tấn sử thi Bollywood 'Hoàng đế Porus' phát sóng tại Việt Nam

Hoàng đế Porus là vị vua cai trị xứ Paurava, một vị vua tài nghệ, một chiến binh huyền thoại có thật trong lịch sử Ấn Độ.

Đức vua Porus quyết tâm bảo vệ đất mẹ thiêng liêng của mình trước kẻ thù lớn nhất của ngài là Alexander Đại đế - một trong những người chinh phục thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Bộ phim tái hiện cuộc đại chiến được đánh giá là khốc liệt nhất trong lịch sử thế giới - trận sông Hydaspes - diễn ra vào năm 326 trước Công Nguyên.

Tạo hình của các diễn viên trong phim Ảnh: TodayTV

Để đối mặt với đội quân siêu đẳng của Alexander Đại đế, vua Porus đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu nghênh chiến với khoảng gần 50.000 lính bộ binh cùng 200 con voi bọc giáp ở tiền tuyến, hơn 2.000 kỵ binh phía bên phải, 300 xe chiến mã phía bên trái, chỉ huy ở vị trí trung tâm là vua Porus cưỡi voi chiến. Sự hiểu biết về quân sự cùng chiến thuật dụng binh của vị vua trẻ đã tạo nên tiếng vang lớn và trở thành một trận chiến vĩ đại trong lịch sử.

Mãn nhãn với từng thước phim được đầu tư hoành tráng

Hoàng đế Porus là bộ phim truyền hình từng gây tiếng vang khi được phát sóng tại Ấn Độ và 11 quốc gia khác (trong đó có Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Brunei, Nhật Bản) và nay được TodayTV mua bản quyền chiếu tại Việt Nam. Siêu phẩm này được hãng phim One Life Studios sản xuất với kinh phí đầu tư lên đến khoảng 70 triệu USD.

Cảnh trong phim Ảnh: TodayTV

Được nhận định là bộ phim đắt giá nhất truyền hình Ấn Độ, khán giả sẽ mãn nhãn với những cảnh quay đẹp mắt, bối cảnh được đầu tư công phu, hoành tráng.

Câu chuyện lịch sử có thật được tái diễn qua từng thước phim với sự góp mặt của dàn diễn viên sáng giá như: Laksh Lalwani (vua Porus), Rohit Purohit (Alexander), Rati Pandey (hoàng hậu Anusuya), Aditya Redij (Bamni), Suhani Dhanki (Laachi)…

Gặt hái nhiều giải thưởng

Bom tấn sử thi Hoàng đế Porus đã ghi dấu ấn trong năm 2018 khi nhận được gần 15 giải thưởng danh giá như Lions Gold Awards với hạng mục Favorite Actor/Actress of the Year (Nữ diễn viên được yêu thích của năm); Asian Academy Creative Awards (Giải thưởng sáng tạo Học viện châu Á) với hạng mục Best Telenova/Soap (Phim truyền hình xuất sắc); Asian Television Awards (Giải thưởng truyền hình châu Á) với hạng mục Best Director (Đạo diễn xuất sắc nhất)…

Phim từng gây ấn tượng khi được chiếu tại 11 quốc gia ngoài Ấn Độ Ảnh: TodayTV

Với những giải thưởng danh giá này, bộ phim được ngành truyền hình Ấn Độ xem là “siêu phẩm đáng giá, xuất sắc mang đến những giây phút thư giãn, giải trí thú vị bên màn ảnh”.

Phim Hoàng đế Porus dài 249 tập, được phát sóng độc quyền vào lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên TodayTV, từ ngày 26.2.