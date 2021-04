Bom tấn 'Thanh gươm diệt quỷ' đấu với 'Mortal Kombat' tại phòng vé Bắc Mỹ

Chi nhánh công ty Aniplex ở Mỹ mua thành công bản quyền của Thanh gươm diệt quỷ : Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train) của đạo diễn Haruo Sotozaki và cho chiếu tác phẩm ở thị trường này từ 23.4, trùng ngày xuất xưởng của bộ phim được chuyển thể từ game là Mortal Kombat (Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử) của đạo diễn Simon McQuoid. Do đó, thị trường Bắc Mỹ chứng kiến cuộc tranh tài của 3 tác phẩm, trong đó có bom tấn Godzilla vs. Kong (tổng doanh thu toàn cầu gần 391 triệu USD, riêng tại Bắc Mỹ gần đạt doanh thu 81 triệu USD).